Преди премиерата на филма за Мистер Сенко: Изложба проследява кариерата на легендарния илюзионист

Изложба посветена на Мистер Сенко беше открита днес в столицата. Тя включва плакати от колекцията на журналиста Драгомир Драганов и ще остане в парковото пространство около Националния дворец на културата в следващите 2 седмици. А този петък предстои и филмова премиера на „Семката - филм за Мистър Сенко" - също посветен на великия илюзионист.

Мистър Сенко - българинът превърнал се в легенда на илюзионното изкуство по целия свят. Почетен гражданин на Париж, София и родната Враца, той е създател на собствени авторски илюзии. Сред тях: фокус, при който артистът „маха" главата си.

Драгомир Драганов, журналист БНТ: „Една легенда, една легенда на илюзионното изкуство, един артист от световна величина със световна популярност, почетен гражданин на Париж, носител на Оскар за илюзионно изкуство, създател на авторски илюзии, останали в историята на световната магия, най-популярен е бил с това, че е можел да маха главата си, а и също да кани зрители от публиката на електрически стол. Илюзията с махането на главата днес би разсмяла зрителите на един илюзионен спектакъл, защото тя е вдъхновена от срещата му с един тъмнокож, в една тъмна вечер. Тъмнокожият е облечен с бял костюм и когато в тъмното той го вижда от далеч се стряска, човек без глава, всъщност повтарял е илюзията на сцената със специфично осветление, той е осветявал само светлия си костюм, махал е специално направена изкуствена глава, отдолу с черна качулка е скрита неговата, така зрителите са оставали с убеждението, че той маха главата си. Електрическият стол пък е конструиран по поръчка на Мистър Сенко от самия Никола Тесла, със когато той е имал кореспонденция и е успял да му развие идеята си, за да може заедно да създадат този номер. Революционер е бил в илюзионното изкуство, човек на две епохи, човек, който е бил много внимателно следен от държавна сигурност, защото спектаклите му са събирали стотици хиляди зрители, възторжени зрители, днес ние нямаме по-популярен илюзионист. Надявам се да се роди млад последовател на Мистър Сенко и отново да се превърне в такава легенда за България и Европа."

Изложбата включва 26 плаката, които проследяват кариерата на илюзиониста и е посветена на премиерата на документалния филм „Семката - филм за Мистер Сенко".

Станислав Тодоров - Роги, режисьор на филма „Семката-филм за Мистер Сенко": „Показваме един обикновен човек, който се превръща в знаменитост, голяма звезда, голям професионалист, илюзионист, който става нарицателно име за илюзионистите, за това изкуство в България и не само в България, в цял свят. Но всъщност разказът е за един обикновен човек, който се превръща в нещо много голямо. Ще видят много любопитни неща около историята на Евстати Христо Карайончев, така се казва всъщност Мистер Сенко, как той от много малко дете остава полусирак и от Враца се премества в София и започва неговата трудна в началото кариера, която започва от момче за всичко в цирка и така нататък. По-интересното е друго - има съвременна линия, която е през очите на небезизвестния наш съвременник Ненчо Илчев, който като дете се е срещал с Мистер Сенко и тази среща предопределя целия му живот и това е паралелна линия във филма, което ще бъде много интересно за зрителите. Друго нещо интересно - филмът се казва „Семката" неслучайно, това е една линия от живота на Мистер Сенко в комунистическа България, която е много любопитна за зрителите, защото съм сигурен, че малцина от тях знаят за тази част от живота му. Това е заглавие, не сме го измислили ние, заглавието е от Държавна сигурност.“

Драгомир Драганов, журналист БНТ: „Едно бедно момче дошло от Враца, с влак, на който се е качило без билет, се скрива под седалките на цирка на Лазар Добрич, намират го, възлагат му да продава лимонада, остава в цирка, влюбва се в илюзионното изкуство. Един френски илюзионист му завеща реквизита си, тъй като той се е подвизавал под името Мистериозният Турчин, Сенко решава да вземе псевдонима му и да се кръсти Мистериозният Сенко, обаче в една печатница съкращават на афиша думата Мистериозният, остава само Мистер, харесва му и оттогава започват да го наричат Мистер Сенко, а всъщност той е искал да бъде мистериозен и остава мистериозен, до дълбока старост привличаше почитатели на вълшебствата в дома си, събираше деца, аз имах щастието като малко дете да бъде запленен от неговото присъствие, фокуси, защото поддържаше ловкостта на пръстите си до наистина последния си ден.“

Със своя талант Мистер Сенко завинаги остава в историята на световната магия.