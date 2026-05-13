Звездите на Нидерландския балет Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили с първи гастрол у нас

Звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили пристигат за първи път в България. Ще ги видим в главните роли в спектакъла „Лебедово езеро“ на Старозагорската опера. На 15 май, в рамките на Салона на изкуствата, гостуват в НДК.

Тя е Одета – Одилия. Само на 16 дебютира в тази роля, за да се превърне в нейна запазена марка на световната сцена. Критиката определя Анна Циканкова като „изключителна драматична актриса в тяло на класическа балерина“, а изпълнението ѝ на двойния образ - „хипнотизиращо превъплъщение между крехкост и демонична съблазън“.

Анна Циканкова, балерина, Нидерландски национален балет: "Такава роля има огромен отпечатък. И се променя през годините, пораства заедно с теб. Аз съм много щастлива, че играя в "Лебедово езеро" вече почти 30 години. И ето сега с моя партньор Гиорги Поцхишвили ще играем в София доста различна версия, със старозагорската опера."

От четири години си партнират на сцената, като солисти на Нидерландския национален балет. Звездната двойка гостува за първи път в България.

Анна Циканкова, балерина, Нидерландски национален балет: "Красотата на изкуството е, че любимите моменти всеки път са различни. Затова и всяко представление е специално. В "Лебедово езеро" има толкова много вълнуващи моменти, не мога да отделя никой от тях. Но когато чуя увертюрата си казвам - Ето тази магия отново се върна в живота ми."

Постановката на Силвия Томова е изградена върху класическата версия на Лев Иванов и Мариус Петипа. В спектакъла участват солистите, кордебалетът и оркестърът на Държавна опера-Стара Загора, под диригентсвото на маестро Владимир Бошнаков. В ролята на кралицата влиза Михаела Филева.