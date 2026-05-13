БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 10:35 мин.
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
Чете се за: 03:20 мин.
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Чете се за: 02:02 мин.
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Чете се за: 01:15 мин.
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Звездите на Нидерландския балет Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили с първи гастрол у нас

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази

Ще ги видим в главните роли в спектакъла „Лебедово езеро“ на Старозагорската опера

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили пристигат за първи път в България. Ще ги видим в главните роли в спектакъла „Лебедово езеро“ на Старозагорската опера. На 15 май, в рамките на Салона на изкуствата, гостуват в НДК.

Тя е Одета – Одилия. Само на 16 дебютира в тази роля, за да се превърне в нейна запазена марка на световната сцена. Критиката определя Анна Циканкова като „изключителна драматична актриса в тяло на класическа балерина“, а изпълнението ѝ на двойния образ - „хипнотизиращо превъплъщение между крехкост и демонична съблазън“.

Анна Циканкова, балерина, Нидерландски национален балет: "Такава роля има огромен отпечатък. И се променя през годините, пораства заедно с теб. Аз съм много щастлива, че играя в "Лебедово езеро" вече почти 30 години. И ето сега с моя партньор Гиорги Поцхишвили ще играем в София доста различна версия, със старозагорската опера."

От четири години си партнират на сцената, като солисти на Нидерландския национален балет. Звездната двойка гостува за първи път в България.

Анна Циканкова, балерина, Нидерландски национален балет: "Красотата на изкуството е, че любимите моменти всеки път са различни. Затова и всяко представление е специално. В "Лебедово езеро" има толкова много вълнуващи моменти, не мога да отделя никой от тях. Но когато чуя увертюрата си казвам - Ето тази магия отново се върна в живота ми."

Постановката на Силвия Томова е изградена върху класическата версия на Лев Иванов и Мариус Петипа. В спектакъла участват солистите, кордебалетът и оркестърът на Държавна опера-Стара Загора, под диригентсвото на маестро Владимир Бошнаков. В ролята на кралицата влиза Михаела Филева.

#Гиорги Поцхишвили #балетист #Анна Циганкова #Нидерландски балет #Лебедово езеро #балерина

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
1
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
2
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
3
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов
4
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски...
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
5
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
Първият полуфинал на "Евровизия": 10 държави се класираха напред
6
Първият полуфинал на "Евровизия": 10 държави се класираха...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Любопитно

Преди премиерата на филма за Мистер Сенко: Изложба проследява кариерата на легендарния илюзионист
Преди премиерата на филма за Мистер Сенко: Изложба проследява кариерата на легендарния илюзионист
Успех, DARA! Бангаранга еуфорията завладява феновете на евровизия Успех, DARA! Бангаранга еуфорията завладява феновете на евровизия
Чете се за: 02:22 мин.
Археологическите разкопки на Хераклия Синтика започнаха отново Археологическите разкопки на Хераклия Синтика започнаха отново
Чете се за: 02:02 мин.
Изкуствен интелект управлява изцяло кафене в Стокхолм Изкуствен интелект управлява изцяло кафене в Стокхолм
Чете се за: 02:22 мин.
Библиотекарите напомнят за проблемите си на своя професионален празник Библиотекарите напомнят за проблемите си на своя професионален празник
Чете се за: 02:37 мин.
С литийно шествие Пловдив почете делото на светите братя Кирил и Методий С литийно шествие Пловдив почете делото на светите братя Кирил и Методий
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 10:35 мин.
У нас
Борисов и Пеевски вече са без охрана и от НСО и от МВР Борисов и Пеевски вече са без охрана и от НСО и от МВР
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус" Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус"
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Установени са замърсени подземни води след взрива в Горна Оряховица Установени са замърсени подземни води след взрива в Горна Оряховица
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Заради гастроентерит: Повече от 1000 души са блокирани на круизен...
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Депутатите не приеха създаването на временна комисия за случая...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ