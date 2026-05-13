Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Дамян Колев напусна Левски в посока Германия

Спорт
Либерото на "сините", което стана световен вицешампион с България, избра нов път за своята кариера.

Дамян Колев напусна Левски в посока Германия
Дамян Колев намери ново предизвикателство в своята кариера. Пътят на българския национал ще продължи в Германия. Либерото подсили Барок Волейс. Той и участникът в германския елит ще си сътрудничат за следващия сезон. Клубът от градчето, намиращо се близо до Щутгарт има сериозни амбиции да развива волейбола на по-високо ниво. Мъжкият отбор игра за първи път в елита на Германия през изминалия сезон - завърши шести в редовната фаза и участва в плейофите. Барок Волейс (Лудвигсбург) развиват също женско направление, както и школа за подрастващи.

В последните 8 години, с изключение на сезон 2022/2023, когато бе част от Севлиево, Колев се подвизаваше в Левски. Той пристигна от Добрич, а в редиците на „сините“ има три поредни шампионски титли, три пъти триумфира със Суперкупата и веднъж с Купата на България - 7 от 9 възможни трофея. Дамян е и с основна роля при спечелването на историческия златен требъл през сезон 2024/25. Той е част от националния отбор на България, чиито състезатели записаха имената си в историята със сребърните медали от Световното първенство през 2025 г. През 2026 г. на клубно ниво продължава пътя си в Лудвигсбург.

От Левски най-много ще ми липсват хората. Съотборниците, щабът и всички, които работят за клуба, за да изглеждат нещата по този начин. Бих искал да благодаря на феновете за подкрепата. Усещането да видиш пълни трибуни, цялото внимание, насочено към теб, да знаеш, че са отделили от времето си - това е много важно за мен. Вълнувам се за следващия сезон и ще изисквам от себе си, защото тук винаги сме излизали с нагласата на победители", каза на заминаване Колев.

"Дамян е състезателят, участвал във всеки един от мачовете, довели до трофеи за клуба, през последните три години. Млад човек, постигнал много, благодарение на своята всеотдайност, себераздаване, уважение към съотборници, треньори и организация. Именно тези му качества, заедно с волейболните, му гарантираха мястото в състава на световния вицешампион от миналата година - националния отбор на България, постигнал историческия успех. Спомням си първата среща със семейството на Дамян, на която заедно решихме, че следващата стъпка във волейболния му път ще бъде ВК "Левски София". Девет години по-късно името му е вече неразделна част от историята и сърцето на клуба. Завинаги един от нас", коментира президентът на ВК Левски Давид Давидов.

Когато Дамян се върна при нас от Севлиево, аз видях човек, отдаден сто процента на това, което прави. Абсолютен професионалист във всяко действие и тренировка. Той се превърна в пример за всички, че когато си посветен напълно в това, което правиш, неминуемо постигаш успех. Радвам се, че повярвахме в него. Пожелавам му да е здрав, много успехи и ще го следим. За нас беше удоволствие да бъдем заедно”, заяви старши треньорът на "сините" Николай Желязков.

