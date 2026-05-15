Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Локомотив Новосибирск със Симеон Николов се класира за полуфиналите за Купата на Русия

Пламен Константинов разкритикува тежко представянето срещу Зенит Казан, но очаква по-добра игра в решителния сблъсък

Локомотив Новосибирск, с българския национал Симеон Николов в състава и воден от треньорите Пламен Константинов и Андрей Жеков, се класира за полуфиналите на турнира за Купата на Русия по волейбол. В спор за място на финала тимът ще се изправи срещу Динамо Москва на 16 май в руската столица.

Отборът си осигури място сред най-добрите четири след развоя на срещите в група Б, където Зенит Казан победи Динамо Ленинградска област с 3:0 гейма. Така казанци завършиха първи и ще срещнат Зенит Санкт Петербург, а Локомотив ще играе срещу московчани.

Въпреки класирането напред, представянето на Локомотив срещу Зенит (Казан), загубено с 0:3 гейма, предизвика сериозно недоволство у наставника Пламен Константинов.

"Мисля, че всичко е логично. След серията, която изиграхме, явно играчите си взеха почивен ден – поне в главите си“, заяви българският специалист.

Той подчерта, че отборът е бил далеч от обичайното си ниво във всички елементи на играта.'

"Кога сме губили на блок толкова лошо? В атака – същото. Сервис-посрещане – същото. В кой елемент бяхме по-добри? В нито един“, каза още Константинов.

Треньорът отчете и проблеми с контузии в състава, които допълнително са повлияли на представянето. Въпреки това той подчерта, че това не може да служи като оправдание.

"Ясно е, че полуфиналът е по-важен, но това не е извинение. Не можем да си позволим да падаме до такова ниско ниво. Нямаше никакъв дух“, добави той.

Константинов остава предпазлив оптимист преди сблъсъка с Динамо (Москва), като подчерта значението на физическото състояние на отбора.

"Ако сме по-свежи утре, има шанс да играем по-добре“, заключи българският треньор.

Полуфиналните срещи за Купата на Русия ще се проведат на 16 май в Москва.

#ВК Локомотив Новосибирск #симеон николов

