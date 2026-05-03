Кристиан Титрийски изведе Хавай до финалната четворка в колежанското първенство на САЩ

Българинът блесна с 22 точки при драматичния успех над Южна Калифорния пред рекордна публика

Кристиан Титрийски изведе Хавай до финалната четворка в колежанското първенство на САЩ
Снимка: ВК Левски София
Кристиан Титрийски изигра ключова роля за класирането на Хавай във финалната четворка на колежанското първенство по волейбол в САЩ. Българският диагонал стана най-резултатен при победата с 3:1 (25:22, 24:26, 25:23, 32:30) срещу Южна Калифорния в решителен плейофен двубой.

Срещата в Хонолулу премина при изключителен интерес, като на трибуните присъстваха 10 300 зрители, което е рекордна посещаемост за шампионата. Титрийски завърши с 22 точки, включително три аса, и беше сред основните фактори за успеха на своя тим в оспорвания мач.

В спор за място на финала Хавай ще се изправи срещу действащия шампион Лонг Бийч на 9 май в Лос Анджелис. В състава на съперника се състезава друг българин - Александър Къндев, който обаче пропусна последния мач на своя тим заради контузия. Лонг Бийч достигна до полуфиналите след категорична победа с 3:0 над Лойола Чикаго.

#ВК Хавай #Кристиан Титрийски

