Александър Николов изведе Фулад Сирджан до финала в азиатската Шампионска лига

Иранският Фулад Сирджан с българския национал Александър Николов в състава се класира за финала на азиатската Шампионска лига по волейбол.

Тимът постигна убедителна победа с 3:0 (25:22, 25:19, 25:20) над японския ДжейТект Стингс в първия полуфинал на турнира, който се провежда в Понтианак (Индонезия).

Николов бе в основата на успеха, като завърши като най-резултатен с 14 точки и изигра ключова роля за доминацията на своя тим във всички геймове.

В спора за трофея Фулад Сирджан ще се изправи срещу победителя от втория полуфинал между Джакарта Бхаянгкара (Индонезия) и Хюндай Скайуокърс (Република Корея).

Българският посрещач достигна до финалите на азиатската надпревара малко след силния сезон с клубния си тим Кучине Лубе Чивитанова, с който стана вицешампион на Италия.

След края на турнира в Индонезия, който приключва на 17 май, Николов ще се присъедини към подготовката на националния отбор на България за предстоящото участие в Лигата на нациите.