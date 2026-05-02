Локомотив Новосибирск и Симеон Николов спечелиха бронза в руския шампионат

Локомотив Новосибирск и българският национал Симеон Николов спечелиха бронзовите медали в първенството на Русия по волейбол. Локомотив, който е воден от Пламен Константинов, спечели с 3:0 (25:22, 25:20, 25:23) гейма като гост на Зенит Санкт Петербург и се поздрави с краен успех в серията с 3:2 успеха.

Ас на Николов сложи край на втория гейм в двубоя, продължил час и 32 минути. Българският разпределител има основна заслуга за успеха на отбора от Новосибирск.