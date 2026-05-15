Жасмин Величков остава в Монца

Българският волейболист Жасмин Величков ще играе в италианския отбор Веро Волей Монца и през следващия сезон, съобщиха от клуба. Националът става първият играч на Монца, който е представен за новия сезон.

Жасмин Величков игра през миналия сезон редом до друг български национал в Монца - Мартин Атанасов, който обаче по-късно премина в турския гранд Галатасарай.

Величков, който ще навърши 19 години след броени дни, започна кариерата си в Берое, преди да премине в Монца. Той бе младежки национал на България, а сега попадна и в разширения състав на селекционер Джанлуиджи Бленджини на мъжкия тим за участието в Лигата на нациите и европейското първенство през това лято.