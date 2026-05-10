БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Даниел Трифонов с втори медал, българинът над всички със...
Чете се за: 01:35 мин.
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия...
Чете се за: 02:15 мин.
Йоан Иванов се качи на подиума във Варна със сребро на...
Чете се за: 01:27 мин.
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
Чете се за: 01:20 мин.
Втора етапна победа за Пол Мание
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Световни вицешампиони и Любо Ганев наградиха българските волейболни звезди на бъдещето

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:12 мин.
Спорт
Запази

„Ботев“ (Ихтиман) и „Марица“ (Пловдив) станаха шампиони на „А1 Звезди на бъдещето до 14 г.“

Световни вицешампиони и Любо Ганев наградиха българските волейболни звезди на бъдещето
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Световните вицешампиони с националния отбор на България по волейбол за мъже Венислав Антов и Дамян Колев и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев връчиха медалите и купите на българските волейболни таланти, участвали в четвъртото издание на турнира „А1 Звезди на бъдещето до 14 г.“, организиран от ВК „Левски София“.

„Ботев“ (Ихтиман) стана шампион при момчетата след директен шампионски мач с „Левски“ в последния кръг от турнира. До този момент и двата отбора имаха по 4 чисти победи. С успеха над „сините“ момчетата от Ихтиман заслужиха първото място, а „Левски“ остана след тях. ЦСКА е на трето място, а след това се класираха „Металург“ (Перник), „Арда“ (Кърджали) и „Родопа“ (Смолян).

„Марица“ (Пловдив) стана шампион при момичетата след решителна победа над „Левски“ с 3:0 гейма в последния кръг, преди който на първата позиция бяха „сините“. „Любо Ганев Автосвят“ (Русе), който победи с 2:1 гейма „Марица“ и загуби с 0:3 от „Левски“, в крайна сметка излезе на второ място с по-добро точково съотношение от всички изиграни геймове. На четвърто място е ЦСКА пред „Бдин Вида“ (Видин) и ВАСК.

Любомир Ганев връчи шампионските купи на „Ботев“ (Ихтиман) и „Марица“ (Пловдив). Венислав Антов и Дамян Колев наградиха избраните за MVP на турнира. Президентът на волейболната федерация и националите заедно с основния организатор на турнира Атанас Гаров – основател и управляващ партньор на Garitage Park, и управляващия директор на Yource Bulgaria Стефан Дермюл връчиха медалите и статуетките на попадналите в идеалните отбори. По традиция медали получават всички участници.

„Поздравявам „Левски“ за турнирите за подрастващи, които организира. Те дават на талантите възможността още от малки да усетят състезателния дух при най-добри условия. Да се радват на играта със своите съотборници, да се наслаждават на волейбола и на спортсменството“, заяви Любомир Ганев.

„Благодаря ви, деца, че ни дарихте с такива страхотни емоции. Надяваме се, че успяхте да вземете всичко от този турнир – най-вече добри приятелства и удоволствие от играта. Благодаря и на родителите, които бяха до вас от трибуните в залата, но които всъщност са до вас навсякъде и ще продължат да подкрепят волейболното ви развитие“, заяви Атанас Гаров.

„За мен е удоволствие за пореден път да съм част от турнира „А1 Звезди на бъдещето“. Винаги съм щастлив, като видя деца, които обичат волейбола и тренират всеки ден, защото и аз съм бил същият. Пожелавам на всички участници да продължават да се трудят и всичко друго ще се получи с времето. Мечтайте смело“, обърна се Дамян Колев към талантите.

„За мен е изключително удоволствие да съм отново в залата на „Левски“, и то по такъв повод. Поздравявам всички хора, отговорни за щастието този турнир да се провежда за поредна година. Изключително удоволствие е да виждам толкова много деца, които обичат волейбола. Бъдете здрави и продължавайте да следвате мечтите си“, каза Венислав Антов на гледащите го с блясък в очите над 160 участници в турнира.

Той покани всички на Европейското първенство по волейбол за мъже в София през септември.

„Надявам се, че ще успеем да ги зарадваме с играта си“, каза Антов. А веднага след турнира в спортна зала „Левски София“ заедно с Дамян Колев заминаха за лагера на националите в Самоков.

ИДЕАЛЕН ОТБОР ПРИ МОМЧЕТАТА
Владимир Бичев от „Ботев“ (Ихтиман), Симеон Душанов от „Левски“, Иван Методиев от ЦСКА, Виктор Иванов от „Металург“ (Перник), Ерен Хайрула от „Арда“ (Кърджали) и Боян Йерусалимов от „Родопа“ (Смолян)
MVP на турнира при момчетата:
Георги Кьосев от „Ботев“ (Ихтиман)

ИДЕАЛЕН ОТБОР ПРИ МОМИЧЕТАТА
Михаела Тодорова от „Марица“, Мария Недева от „Любо Ганев Автосвят“, Симона Радионова от „Левски“, Радина Нинова от ЦСКА, Калина Георгиева от „Бдин Вида“ (Видин) и Карина Пенчева от ВАСК.

MVP на турнира при момичетата:
Пламена Еринкова от „Марица“

# Любомир Ганев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Втора етапна победа за Пол Мание
1
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
2
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
3
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади на движението
4
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади...
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
5
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
Масово падане на Джиро д’Италия във Великотърновско: Седем колоездачи са пострадали
6
Масово падане на Джиро д’Италия във Великотърновско: Седем...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
3
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
4
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
5
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Български волейбол

Цветан Соколов продължава кариерата си в Дея спорт
Цветан Соколов продължава кариерата си в Дея спорт
Дамян Колев: За мен е голяма привилегия да бъда част от Левски Дамян Колев: За мен е голяма привилегия да бъда част от Левски
Чете се за: 05:22 мин.
Александър Николов ще играе в азиатската Шампионска лига с Фулад Сирджан Александър Николов ще играе в азиатската Шампионска лига с Фулад Сирджан
Чете се за: 01:20 мин.
Тодор Скримов, „сини“ шампионки и легенди откриха турнир за български звезди на бъдещето Тодор Скримов, „сини“ шампионки и легенди откриха турнир за български звезди на бъдещето
Чете се за: 05:12 мин.
Левски се разделя с швейцарския диагонал Юлиан Вайзиг Левски се разделя с швейцарския диагонал Юлиан Вайзиг
Чете се за: 00:40 мин.
Тодор Скримов вдъхновява младите на откриването на "А1 Звезди на бъдещето“ Тодор Скримов вдъхновява младите на откриването на "А1 Звезди на бъдещето“
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

България в розово: Велошествия и хиляди фенове съпътстваха Джиро д’Италия у нас
България в розово: Велошествия и хиляди фенове съпътстваха Джиро...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София
Чете се за: 02:15 мин.
Още
Успешна евакуация: Никой от пасажерите на кораба-огнище на хантавирус няма симптоми (СНИМКИ) Успешна евакуация: Никой от пасажерите на кораба-огнище на хантавирус няма симптоми (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет в парламента Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет в парламента
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Кипър очаква по-слаб туристически сезон заради войната в Близкия изток
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Ще си тръгнат ли американските военни от Германия? Баварското...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
БАБХ пресече контрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ