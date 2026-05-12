Общо 74 нарушения имат двамата шофьори от катастрофата на АМ "Хемус"

Шестима от пострадалите при катастрофата на АМ „Хемус“ са хоспитализирани в болница. При тежкия инцидент на входа на София тази нощ загина един човек и общо 16 души пострадаха.

Един от пострадалите е с опасност за живота, други 10 са прегледани и освободени, съобщи комисар Мартин Цурински, заместник началник отдел "Пътна полиция" при СДВР. Сред пострадалите е и 3-годишно дете.

Предстои в досъдебното производство да се изяснят причините за произшествието.

И двамата водачи имат нарушения на Закона за движение по пътищата. Водачът на автобуса, който се удари в камион тази нощ на автомагистрала „Хемус”, е с 45 нарушения на Закона за движение по пътищата, съобщи комисар Мартин Цурински. Шофьорът на на камиона има 29 нарушения. Книжките и на двамата са били отнемани, поясни комисар Цурински.

„Това, което знаем за двамата водачи – единият водач, който е управлявал автобуса, е придобил правоспособност през 1985 година. Роден е 1967 година и до момента в картона на водача има информация за 45 нарушения на Закона за движение по пътищата, като през 2017 е търпял лишаване от 10 месеца правоспособност. Доколкото знам за ПТП с алкохол.“

„Водачът на влекача е роден през 1982 година. През 2000 е придобил правоспособност. Той до момента има 29 нарушения. Той също назад във времето е претърпя две лишавания – едно през 2006 за 1 месец и едно през 2008 за 5 месеца.“

Предстои да бъдат разпитани всички участници в ПТП-то.

В района на инцидента няма видеонаблюдение.

На място са правени проби за алкохол и наркотици на водачите.

„Пробите за алкохол са отрицателни. На водача на влекача полевия тест е отчел положително за амфетамин и метамфетамин. Водачът е дал кръвна пробва, резултатите ще са категорични дали е управлявал след употреба на наркотици след като излязат резултатите.“

Той е обяснил, че приема медикаменти заради влошено здравословно състояние.

Предстои да бъдат разпитани и двамата шофьори. Те са задържани, единият от тях е сред хоспитализираните в болница.