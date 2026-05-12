Две тежки катастрофи в района на София

Две тежки пътнотранспортни произшествия са станали в ранните часове на деня в района на София. Има множество пострадали и един загинал.

Около 01:08 ч. е подаден сигнал за катастрофа след село Яна, на около 2 км преди „Джъмбо“. Автобус, пътуващ към София, се е блъснал в самосвал. На място са изпратени 8 линейки.

Пострадалите са транспортирани в различни лечебни заведения:

Три жени и четирима мъже са откарани в УМБАЛ „Св. Анна“, майка с дете на 3 г. и 8 м. е в „Пирогов“. Жена и двама мъже са настанени във ВМА, а жена и трима мъже – в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Общо са пострадали 9 мъже, 6 жени и 1 дете. По първоначална информация има и един загинал – мъж на видима възраст над 60 години. Общо пострадалите са 16 души.

Около 01:24 ч. е подаден и сигнал за челен удар между два автомобила в началото на Панорамния път след Владая.

На място са изпратени 3 линейки. Петима души са пострадали – 3 мъже и 2 жени.

56-годишен шофьор е в критично състояние с контузия на главата, сътресение на мозъка, открита фрактура на крак и е в шок. Той е транспортиран във ВМА.

Две бременни жени (на 20 и 21 години) са с контузии на глава, гръден кош и крака и са откарани в „Пирогов“.

Двама мъже от другия автомобил са прегледани на място – с леки контузии и са оставени без нужда от хоспитализация.