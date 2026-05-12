Министър Георги Пеев разпореди незабавна проверка след тежкия инцидент на АМ „Хемус“

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежкия пътнотранспортен инцидент между товарен автомобил и автобус, настъпил рано тази сутрин на АМ „Хемус“ в посока София. На мястото на инцидента веднага са изпратени екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за оказване на съдействие на органите на МВР и извършване на проверка на място.

Инцидентът е настъпил рано тази сутрин на АМ „Хемус“ в посока вход към София между камион и автобус, пътуващ по маршрут Добрич – София.

Първоначалните данни показват, че и двамата водачи са правоспособни и притежават валидни карти за квалификация. Превозните средства са преминали задължителните периодични технически прегледи, а превозвачите разполагат с валидни лицензи.

При фирмата на камиона е установено, че финансовата стабилност е изтекла, като повече подробности ще бъдат установени по време на проверката във фирмата.