Алекс Грозданов и Богданка останаха със среброто в полското волейболно първенство

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) останаха втори в полското волейболно първенство след поражение от Алурон Завиерче в петата финална среща за титлата, отстъпвайки с 1:3 гейма (25:15, 21:25, 14:25, 21:25).

Алурон Завиерче спечели и четвъртия мач за златото, обръщайки цялата серия, за да стане шампион на Полша за първи път в историята. Отборът на треньора Михал Винярски загуби катастрофално първия гейм с 15:25, но бързо се върна в играта и подобри рязко всички елементи.

След като обърнаха мача до 2:1 гейма, волейболистите на Винярски трябваше да минат през истинска драма в четвъртия. Там Богданка започна по-добре, но домакините отговориха за пореден път и наклониха срещата след здрава блокада и почти безгрешно посрещане. Така „Юрайските рицари“ – какъвто е прякорът на тима на Завиерче, постигнаха целта си, а сезон 2025/26 се оказа първият в историята им, в който спечелиха полското първенство.

В най-полезен състезател в мача беше избран Аарън Ръсел от състава на домакините, който вкара 16 точки.

Алекс Грозданов започна мача като титуляр и завърши с 8 точки, по четири от атака и четири от блокада. Кубинската звезда Вилфредо Леон вкара 18 за Богданка и се превърна най-резултатен в техните редици.