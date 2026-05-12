Временната парламентарна правна комисия прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт

Временната правна комисия започна работата си с извънредно заседание. На него се разглеждат три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт. Вчера управляващите от Прогресивна България предложиха да се забрани на настоящия ВСС с изтекъл мандат да назначава началници в съдебната власт. Внесени са и промени на начина, по който да се избира Съвета.

Временната правна комисия освен, че започна работата си с извънредно заседание, започна работа и с летящ старт. За по-малко от два часа успяха да приемат на първо четене и трите предложени законопроекта за промени в Закона за съдебната власт. Първият е внесен от "Продължаваме промяната", вторият от "Демократична България", а третият от "Прогресивна България". Общото в трите законопроекта е, че се предлага да се забрани на сегашния Висшия съдебен съвет да взима кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт, тъй като е със отдавна изтекъл мандат и това да бъде до избора на нов Висшия съдебен съвет. И в трите законопроекта се предлага и нов начин за избор на парламентарната квота в Висшия съдебен съвет. Там обаче има разлики относно това кой може да предлага членове на съвета.

Велислав Величков, народен представител от ПП: "Да уредим въпроса, така че Парламентарната квота да не е партийна, да не е политическа, да не е по квоти. Предлагаме един механизъм, който създава нормативна основа за избор на т. нар. обществена квота, поне една трета от общия състав на парламентарната квота. Вътре трябва да има едно представителство на най-сериозните и изявени правни организации. Един от членовете от Съюза на съдиите. Един от академичния съвет на СУ. Един по предложение на БАН и един от общото събрание на адвокатите." Надежда Йорданова, народен представител от ДБ: "Едно от основните ни предложения е да се отвори номинационната процедура за членове на ВСС и на инспектори към инспектората на ВСС. Като се предвижда предложения да могат да правят юридическите факултети в университетите с най-висок рейтинг и съответно Висшия адвокатски съвет. Предлагаме за прокурорската колегия да не могат да се избират от Народното събрание действащи прокурори и следователи." Проф. Олга Борисова, народен представител от РБ: "Въвеждане на нови правила за нравствени и професионални качества. Въвеждане на забрана за последните седем години са били на най-високи позиции да бъдат избирани за членове на ВСС. Друго предложение е министърът на правосъдието да получи правото да оспорва решения решения, като жалбата спира изпълнението да решаването по същество."

От "Прогресивна България" предлагат и промени в начина, по който се избира професионалната квота във Висшия съдебен съвет, а именно това да става само с хартиени бюлетини, а секциите за избор на членове на съвета да бъдат разположени във всички окръжни съдилища. Сега на Комисията предстои да направи един общ законопроект, който да поеме по пътя към приемането на закон. Професор Тянкова, която е председател на времената комисия, обясни, че всичко това ще се случи в разумен срок, но в никакъв случай бързането няма да е за сметка на качеството.