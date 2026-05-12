Опасност от градушки днес, силен вятър утре

Днес максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 23°, а по Черноморието – от 19° по северното до 25° по южното крайбрежие.

След слънчевото начало на деня в по-голямата част от страната, след обяд на много места ще има интензивни валежи, придружени от мощна гръмотевична дейност и временно усилване на вятъра. Има опасност и от локални градушки.

И през нощта ще има райони с валежи и гръмотевици, главно в Северна и Източна България. До сутринта валежите ще спрат, най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее.

Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усилва и утре в по-голямата част от страната ще бъде много ветровито, с пориви до около 90 км/ч. Облачността ще е променлива, а в следобедните часове отново ще има временно интензивни валежи и гръмотевична дейност, главно в Южна България, включително и по Южното Черноморие. Ще има и локални градушки.

Максималните температури съществено ще се понижат и ще бъдат между 16° и 23°, в София – около 16°.

В планините ще духа бурен северозападен вятър. И там ще има гръмотевична дейност и валежи, като над 1800 метра ще вали сняг.

В четвъртък вятърът ще отслабне, но ще остане предимно облачно, с по-голяма вероятност за валежи в Южна и Източна България.

В петък ще има и слънчеви часове, но следобедни валежи и гръмотевични бури се очакват на много места в страната. Ще има условия и за градушки.

Валежи ще има и в събота, и в неделя, в много райони – значителни по количество. Максималните температури през повечето дни ще бъдат между 16° и 21°, малко по-високи в петък и събота.