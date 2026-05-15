Марко Рубио похвали България за помощта ни за "Епична ярост"

Американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е оказала подкрепа за операция „Епична ярост". В интервю за телевизия „Фокс нюз" Рубио коментира отношенията на администрацията на Тръмп със съюзниците в НАТО. Според него основната причина Алиансът да е полезен на САЩ е достъпа им до военни бази в Европа, които могат да бъдат използвани при кризи в Близкия изток и Африка.

„Имаше страни от НАТО, които ни бяха много полезни. Само за пример – Португалия казаха "да" още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни - Румъния, България. Други, като Испания бяха ужасни, направо потресаващи", коментира Рубио.

„Има напълно легитимни въпроси за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт, като този с Иран, държави-членки могат да отказват на САЩ достъп до бази", добави той.