Слънце на изток, валежи на запад днес

Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 5°, а максималните - между 19° и 24°, в София - около 20°.

Преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста, над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи придружени от гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг.

Над Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са от 18° до 20°. Температурата на морската вода е между 13° и 17°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб южен вятър, по високите части - умерен, от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

През почивните дни отново ще се развива купесто-дъждовна облачност. В събота след обяд от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни валежи. На места в Западна България ще са временно интензивни, значителни по количество, с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще е все още от югоизток и максималните температури ще бъдат между 22° и 27°.

В неделя на повече места и повече по количество ще са валежите в източната половина от страната. Със силен вятър от северозапад ще нахлува относително студен въздух, температурите ще се понижат и максималните ще са от 14°-15° в западните райони до 22°-23° в Горнотракийската низина.

През първите дни от новата седмица ще бъде ветровито с променлива облачност, над много райони намаляваща и до слънчево време. По-често значителна ще е над източните и планинските райони и там на отделни места ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Температурите ще останат без съществена промяна.