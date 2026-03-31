Цените под наблюдение: КЗП отчита стабилност при храните, но ръст в услугите

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев заяви в студиото на "Денят започва", че към момента няма сериозно повишение на цените на основните хранителни стоки, въпреки общественото усещане за поскъпване. Изказването му идва на фона на засилен обществен интерес, институционални срещи и предстоящи масови проверки в навечерието на Великденските празници.

Той подчерта необходимостта от ясно разграничение:

"Когато говорим за ръст на цените, трябва ясно да разграничим ръст на цените на какво – на стоки, на услуги. По отношение на стоките, които наблюдаваме, основните хранителни стоки, което е най-важната цел да наблюдаваме на цените на хранителните стоки в голяма част от обектите по страната, ние от момента на въвеждане на еврото към настоящия момент не наблюдаваме сериозно повишение на цените."

По думите му, при установяване на нередности институцията реагира незабавно:

"Където сме установили такова повишение на цените, на момента сме се намесили на пазара и сме предприели всичките мерки, които ни се дават по закон."

От влизането в сила на закона за въвеждане на еврото до момента са извършени хиляди инспекции:

"Откакто закона за въвеждане на еврото е в сила, имаме извършени над 8000 проверки, над 1 милион евро глоби. Но това не е най-важното."

Въпреки това, Колячев призна, че не във всички сектори ситуацията е еднаква:

"Ние не наблюдаваме увеличение на цените на основните хранителни стоки, но това не означава, че няма увеличение в някои сектори, като например ресторантския бизнес, сферата на услугите, сферата на туризма, сферата на транспорт."

Според него комисията няма правомощия да регулира самите цени, а следи единствено за нелоялни практики на крайната точка на продажба:

"Нашите правомощия по закон са да следим дали крайната точка на продажба, т.е. магазина, фризьорския салон, таксиметровия шофьор, крайната точка на продажба, дали не спекулира с повишение на цената. Но как идва тази стока, на какви цени, кой я прекупува, какви надценки си слага – там ние нямаме правомощия."

Той подчерта и ролята на пазарните механизми:

"Цената на продукта, все още живеем в пазарна икономика, се определя от всеки един, всяко едно ниво по веригата. От производител, който знае какви са му разходите за производството на тази суровина, който плаща заплатите на работници, които, ако се увеличават, той разбира се, вдига и цената на продукцията си."

На един от основните въпроси – защо хората усещат поскъпване, а институциите отчитат стабилност, Колячев отговори:

"Не мога да вляза в тази риторика, защото ако става въпрос за хранителни продукти, това не е вярно. Ако става въпрос за сметките ви, които плащате всеки месец, таксите, които се налага да плащате, увеличени данъци и разни други услуги, които създават усещането за поскъпване, да, за хранителни стоки наистина няма смисъл да го говорим."

Данните показват промяна в динамиката на цените през март:

"Месец март видяхме някои отклонения в нормалните движения на цените по наблюдаване чрез нашия сайт. Тоест, какво забелязахме? Броят на повишение на цени стана повече, отколкото броят на намаление на цени."

Особено внимание се обръща на млечния сектор:

"Имаме леко изкривяване към момента, за което ние веднага предприехме мерки. Изискали сме данни от дружествата да видим на какво се дължи това."

От 1 април започват масови проверки, насочени към традиционните великденски продукти и търговията:

"Всяка година по празници ние планираме масово присъствие по пазарите с цел потребителите да не бъдат излъгани с фалшиви реклами, с обявени цени, които всъщност не са такива."

Фокусът ще бъде върху ключови стоки:

"Козунаци, яйца, агнешко месо. Също така, украси за дома, онлайн търговията по Великденските празници, дори пътуванията."

Въпреки общественото напрежение, сигналите към комисията са по-малко:

"Мога да ви кажа, че сигналите доста са намалели, което е успокояващо за нас, тъй като успяваме да си свършим сравнително на време, да си спазваме сравнително винаги сроковете."

Колячев обърна внимание и на други области, където има напрежение – например при сметките за ток:

"Тази тема е тежка, ние провеждаме постоянно разговори, работим по различни направления, пак спрямо нашите собствени компетенции. Да, виждаме, че в общите им условия на дружеството например, имаше неприемливи клаузи."

Комисията ще продължи да следи пазара, особено в контекста на въвеждането на еврото и предстоящите празници.

