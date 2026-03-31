Цените под наблюдение: КЗП отчита стабилност при храните, но ръст в услугите

Над 8000 проверки, глоби за над 1 млн. евро и засилен контрол преди празниците – какво показват данните

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев заяви в студиото на "Денят започва", че към момента няма сериозно повишение на цените на основните хранителни стоки, въпреки общественото усещане за поскъпване. Изказването му идва на фона на засилен обществен интерес, институционални срещи и предстоящи масови проверки в навечерието на Великденските празници.

Той подчерта необходимостта от ясно разграничение:

"Когато говорим за ръст на цените, трябва ясно да разграничим ръст на цените на какво – на стоки, на услуги. По отношение на стоките, които наблюдаваме, основните хранителни стоки, което е най-важната цел да наблюдаваме на цените на хранителните стоки в голяма част от обектите по страната, ние от момента на въвеждане на еврото към настоящия момент не наблюдаваме сериозно повишение на цените."

По думите му, при установяване на нередности институцията реагира незабавно:

"Където сме установили такова повишение на цените, на момента сме се намесили на пазара и сме предприели всичките мерки, които ни се дават по закон."

От влизането в сила на закона за въвеждане на еврото до момента са извършени хиляди инспекции:

"Откакто закона за въвеждане на еврото е в сила, имаме извършени над 8000 проверки, над 1 милион евро глоби. Но това не е най-важното."

Въпреки това, Колячев призна, че не във всички сектори ситуацията е еднаква:

"Ние не наблюдаваме увеличение на цените на основните хранителни стоки, но това не означава, че няма увеличение в някои сектори, като например ресторантския бизнес, сферата на услугите, сферата на туризма, сферата на транспорт."

Според него комисията няма правомощия да регулира самите цени, а следи единствено за нелоялни практики на крайната точка на продажба:

"Нашите правомощия по закон са да следим дали крайната точка на продажба, т.е. магазина, фризьорския салон, таксиметровия шофьор, крайната точка на продажба, дали не спекулира с повишение на цената. Но как идва тази стока, на какви цени, кой я прекупува, какви надценки си слага – там ние нямаме правомощия."

Той подчерта и ролята на пазарните механизми:

"Цената на продукта, все още живеем в пазарна икономика, се определя от всеки един, всяко едно ниво по веригата. От производител, който знае какви са му разходите за производството на тази суровина, който плаща заплатите на работници, които, ако се увеличават, той разбира се, вдига и цената на продукцията си."

На един от основните въпроси – защо хората усещат поскъпване, а институциите отчитат стабилност, Колячев отговори:

"Не мога да вляза в тази риторика, защото ако става въпрос за хранителни продукти, това не е вярно. Ако става въпрос за сметките ви, които плащате всеки месец, таксите, които се налага да плащате, увеличени данъци и разни други услуги, които създават усещането за поскъпване, да, за хранителни стоки наистина няма смисъл да го говорим."

Данните показват промяна в динамиката на цените през март:

"Месец март видяхме някои отклонения в нормалните движения на цените по наблюдаване чрез нашия сайт. Тоест, какво забелязахме? Броят на повишение на цени стана повече, отколкото броят на намаление на цени."

Особено внимание се обръща на млечния сектор:

"Имаме леко изкривяване към момента, за което ние веднага предприехме мерки. Изискали сме данни от дружествата да видим на какво се дължи това."

От 1 април започват масови проверки, насочени към традиционните великденски продукти и търговията:

"Всяка година по празници ние планираме масово присъствие по пазарите с цел потребителите да не бъдат излъгани с фалшиви реклами, с обявени цени, които всъщност не са такива."

Фокусът ще бъде върху ключови стоки:

"Козунаци, яйца, агнешко месо. Също така, украси за дома, онлайн търговията по Великденските празници, дори пътуванията."

Въпреки общественото напрежение, сигналите към комисията са по-малко:

"Мога да ви кажа, че сигналите доста са намалели, което е успокояващо за нас, тъй като успяваме да си свършим сравнително на време, да си спазваме сравнително винаги сроковете."

Колячев обърна внимание и на други области, където има напрежение – например при сметките за ток:

"Тази тема е тежка, ние провеждаме постоянно разговори, работим по различни направления, пак спрямо нашите собствени компетенции. Да, виждаме, че в общите им условия на дружеството например, имаше неприемливи клаузи."

Комисията ще продължи да следи пазара, особено в контекста на въвеждането на еврото и предстоящите празници.

Вижте целия разговор във видеото

#проверки на КЗП #Александър Колячев #КЗП #Комисия за защита на потребителите #новини в Метрото

ТОП 24

Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически инвеститор
1
Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически...
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
2
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под риск от заразяване на хора с ХИВ и венерически болести
3
Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под...
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива, очаква се тази нощ да прелее
4
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива,...
Четириногият спасител Гари е отличен в „Пожарникар на годината“
5
Четириногият спасител Гари е отличен в „Пожарникар на...
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета
6
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
3
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
4
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
5
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Още от: Бизнес

"Лични финанси": Как доларът може да повиши цената на горивото дори без скок в стойността на черното злато
"Лични финанси": Как доларът може да повиши цената на горивото дори без скок в стойността на черното злато
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
7838
Чете се за: 03:12 мин.
По-ниски цени на плодовете на борсите през седмицата, по-скъпи зеленчуци и основни храни По-ниски цени на плодовете на борсите през седмицата, по-скъпи зеленчуци и основни храни
Чете се за: 02:57 мин.
Според бизнеса 100 млн. евро помощ е крайно недостатъчна Според бизнеса 100 млн. евро помощ е крайно недостатъчна
Чете се за: 04:27 мин.
Защо намаляването на ДДС няма да свали цените на горивата в България - анализ на Фискалния съвет Защо намаляването на ДДС няма да свали цените на горивата в България - анализ на Фискалния съвет
Чете се за: 04:05 мин.
Скок в цените на превозите: Транспортният бранш с искания към служебната власт, но без решение Скок в цените на превозите: Транспортният бранш с искания към служебната власт, но без решение
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

Цените под наблюдение: КЗП отчита стабилност при храните, но ръст в услугите
Цените под наблюдение: КЗП отчита стабилност при храните, но ръст в...
Чете се за: 06:22 мин.
У нас
Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено да има справедливост Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено да има справедливост
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Ръст на случаите с морбили: Инфекциозното отделение в Бяла Слатина е пълно Ръст на случаите с морбили: Инфекциозното отделение в Бяла Слатина е пълно
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Скъпите горива и торове притискат земеделците: секторът предупреждава за риск от фалити Скъпите горива и торове притискат земеделците: секторът предупреждава за риск от фалити
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Белият дом: Преговорите продължават
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Навършват се 4 години от освобождаването на Буча
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Последен ден за 5% отстъпка при подаване на данъчни декларации
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Селин Дион се завръща на сцената
Чете се за: 00:37 мин.
По света
