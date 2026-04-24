Заради липса на финанси: Над 1600 отличници в Пловдивския университет остават без стипендии

Студенти от Пловдивския университет "П.Хилендарски" алармират, че над 1600 отличници остават без стипендии. Причината – недостиг на финанси, заради решение на Върховния административен съд, с което право на стипендия вече имат и обучаващите се в платена форма. Така отпуснатият от министерството ресурс вече е недостатъчен и към момента класирани за стипендия са само студенти с успех над 5,85.

Близо 2000 студенти от Пловдивския университет вече са подкрепили протестна подписка до Министерството на образованието, с която настояват всички отличници с успех над 5,50 да получават стипендия.

Сема Ангелова, 1-ви курс Приложна лингвистика с немски и английски език: "Ама разбира се прекалено е висока тази граница, която би трябвало да бъде мината, за да може да се получи." Челси Хаджистойкова, 2 курс Бизнес мениджмънт: "Аз също миналата година имах може би над 5,50 и не се класирах за стипендия." Симона Милева, 2 курс Бизнес мениджмънт: "По този начин не може ние да се амбицираме."

1644 студенти в университета с успех между 5,50 и 5,85 остават извън класацията за отпускане на стипендия. За много от тях финансовият стимул е не просто награда, а жизнена необходимост, на която разчитат.

Димитър Стоянов, председател на Студентски съвет към Пловдивския университет: "Изключително голям брой студенти се чувстват несправедливо ощетени от това класиране така че се надяваме в най лошия случай за следващо класиране този недостиг да е изгладен което в нашия университет в момента възлиза на над 2 млн. евро."

Недоволството на студентите е подкрепено от ръководството на университета, което за разлика от други ВУЗ-ове в страната, не увеличи размера на стипендията и тя остана 105 евро месечно. Така повече отличници ще могат да я получава.

доц Борян Янев, зам. Ректор на Пловдивския университет: "Перото което е за стипендии и ние получаваме като висше учебно заведение е фиксирано, то е по стария бюджет и ние го разпределяме по установените механизми нормативната база и спрямо наличния ресурс."

От Министерството на образованието коментираха, че заради удължения държавен бюджет, няма параметри за увеличаване на ресурса за стипендии. С протестната подписка на пловдивския университет вече е ангажирано и Националното представителство на студентските съвети.