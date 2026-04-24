Съдът остави в ареста шофьора на преобърнатия автобус край Малко Търново

Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста шофьора на автобуса, който се преобърна край Малко Търново. Украинският гражданин Сергей Мицик е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост на двама души.

Според прокуратурата до трагичния инцидент се е стигнало, след като Мицик не е обезопасил автобуса. По данни на обвинението превозното средство е било оставено на стръмен наклон, без да бъде задействана ръчната спирачка и без да е включена скорост. Вследствие на това автобусът е потеглил сам на заден ход и се е преобърнал в дере.

В съдебната зала обвиняемият заяви, че преди да напусне автобуса е задействал ръчната спирачка и не може да си обясни как превозното средство е потеглило.

Служебният адвокат на украинския гражданин посочи, че автобусът е бил паркиран на мястото около час. Защитата постави въпроса защо превозното средство не е потеглило по-рано, ако ръчната спирачка не е била активирана.

Адвокатът изрази съмнение, че причина за трагедията може да е технически проблем, възникнал по време на пътуването. По думите му шофьорът не носи отговорност за евентуална неизправност, тъй като при тръгването от Одеса автобусът е преминал технически преглед. Назначена е автотехническа експертиза, която трябва да изясни причините за инцидента.

Съдът прие, че има опасност обвиняемият да се укрие, тъй като няма постоянен адрес в България, и му наложи най-тежката мярка за неотклонение — „задържане под стража“.