В Пентагона обмисляли временно изключване на Испания от НАТО

САЩ обмислят възможността да преразгледат подкрепата си за британските претенции върху Фолкландските острови като част от натиск върху съюзници от НАТО, които не са подкрепили американските действия срещу Иран.

Информацията е от изтекъл вътрешен имейл на Пентагона, съобщи "Ройтерс".

В съобщение се предлага и временно отстраняване на Испания от НАТО.

Повод за обсъждане на подобни варианти е отказът на Мадрид испански бази и въздушно пространство да бъдат използвани за атаки срещу Иран.

Служител на НАТО заяви пред Би Би Си, че учредителният договор на организацията не предвижда никаква разпоредба за временно спиране на членството в НАТО или изключване на членове на алианса.