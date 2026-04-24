Радан Кънев: Няма основание за участие на реформаторската общност във властта

Няма необходимост демократичната реформаторска общност да участва в управлението. Това коментира евродепутатът в "Панорама" Радан Кънев и изрази скептицизъм към бързи промени в политическия модел у нас

Радан Кънев отбеляза, че част от въпросите пред политическата общност се повтарят през годините, но това според него не е слабост. Той заяви, че проблемите са устойчиви във времето и засягат основни цели на обществото, включително изграждането на правова държава. От думите му стана ясно, че не подкрепя идеи за съюзяване с „Прогресивна България“.

„Народът е дал много ясен вот за това, кой да управлява държавата. И никаква нужда няма от това демократичната реформаторска общност в България да участва в това управление по какъвто и да било начин.“

Кънев подчерта, че въпреки политическите участия във властта, резултатите са частични.

„Немалко от тях бяха постигнати, без да сме били в действителност във властта или на база на много кратки, епизодични участия във властта, които обикновено се завършвали с разочарование.“

По отношение на политическите решения и взаимодействия между формациите той заяви, че подкрепата не може да бъде безусловна

„Дали може да има взаимодействие при избор на ВСС между управляващите вече „Прогресивна България“ и опозицията ПП-ДБ в парламента, не може да зависи от това дали има общо 160 гласа. Може да зависи от това ще се сложи ли началото на пътя за изграждане на правова държава. Няма никаква даденост за това. “

Кънев засегна и темата за т.нар. модел "Пеевски“, като изрази скептицизъм към идеята за бързи промени.

„Аз съм крайно скептичен, че създаването на едно мнозинство в парламент, което е различно от предишното, означава демонтиране на един модел, който е най-малкото на 50 и няколко години.“

