Йенс Лурос Офтебро с втора олимпийска титла в Милано/Кортина

Норвежецът Йенс Лурос Офтебро спечели олимпийската титла в северната комбинация (голяма шанца) на Игрите в Зимни олимпийски игри 2026. Надпреварата завърши с 10-километровото ски бягане в Тезеро, след като скоковете от голямата шанца се проведоха ден по-рано.

Офтебро направи най-доброто бягане в състезанието, като измина дистанцията за 24:45.0 минути и навакса изоставането си след скоковете, за да стигне до златото.

Сребърният медал остана за австриеца Йоханес Лампартер, който финишира на 5.9 секунди зад победителя, а бронзът спечели финландецът Илка Херола с изоставане от 14.8 секунди.

В скоковете от голямата шанца най-добър бе японецът Риота Ямамото със 136.5 метра и 150 точки. Той стартира първи в бягането, но не успя да удържи аванса си и завърши едва 15-и, на близо две минути и половина зад Офтебро. Лампартер също имаше преднина пред норвежеца след скоковете, но тя се оказа недостатъчна.

Така Офтебро дублира олимпийската си титла в северната комбинация, след като вече триумфира и в дисциплината с малка шанца на 11 февруари. И тогава Лампартер остана втори, а бронзът беше за финландеца Ееро Хирвонен.

Норвежецът наследи сънародника си Йорген Гробак, който спечели титлата в дисциплината на Олимпийските игри в Пекин преди четири години. Тогава Офтебро се окичи със сребърния медал.