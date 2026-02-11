БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Йенс Лурос Офтебро се окичи със златото в северната комбинация (малка шанца) на Зимните олимпийски игри

Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Йенс Лурос Офтебро се окичи със златото в северната комбинация (малка шанца) на Зимните олимпийски игри
Снимка: БТА
Слушай новината

Норвежецът Йенс Лурос Офтебро спечели златния медал в дисциплината северна комбинация (ски скок от малка шанца и 10 километра ски бягане) на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Офтебро остави след себе си водача в класирането за Световната купа Йоханес Лампартер (Австрия) и Ееро Хирвонен (Финландия), взели съответно сребърното и бронзовото отличие. Норвежецът добави първо индивидуално злато в колекцията си към това от отборното състезание през 2022 година и среброто от състезанието на голяма шанца в Пекин.

Вторият в подреждането за Световната купа Йенс Лурос Офтебро завърши първи в Тезеро с време 29:59.4 минути, следван от Лампартер на 1.0 секунда и Хирвонен на 2.5 секунди.

25-годишният Офтебро беше седми след първата част от северната комбинация – ски скок, след като се приземи на 104.0 метра и получи 125.6 точки. Изоставането му беше трансформирано по системата Гундерсен на 0:28 секунди от временния лидер Кристиян Илвес (Естония) преди надпреварата в ски бягането. Илвес имаше 132.6 точки след скок от 99.0 метра, но завърши шести в крайното класиране, на 41.1 секунди от шампиона.

Австриецът Лампартер се изкачи от шестата позиция след ски скоковете и пасив от 0:21 секунди до второто място, а финландецът Хирвонен беше едва десети с калкулирано изоставане от 0:36 секунди. Йоханес Лампартер намали разликата с водача, но така и не успя да изпревари Офтебро на финалната права. Хирвонен пък донесе на Финландия първи медал в дисциплината от 24 години насам.

Олимпийският шампион от Пекин 2022 и носител на Световната купа Винценц Гайгер (Германия) остана десети в крайното класиране, на 1:52.0 минути от Офтебро, като заемаше осма позиция след ски скоковете.

Четвърти и пети в дисциплината се наредиха Щефан Ретенегер от Австрия и Илка Херола от Финландия.

Състезанието в северната комбинация - голяма шанца ще се проведе на 17 февруари, а отборната надпревара предстои на 19 февруари.

