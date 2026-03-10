БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сестри Стоеви започнаха с победа на турнира по бадминтон в Базел

Европейските шампионки се наложиха убедително над малайзийска двойка, а Калояна Налбантова премина успешно квалификациите на сингъл

сестрите стоеви започнаха победа турнира бадминтон базел
Снимка: БТА
Европейските шампионки на двойки Габриела Стоева и Стефани Стоева започнаха с победа участието си на турнира по бадминтон от сериите "World Tour Super 300“ в Базел (Швейцария) с награден фонд от 250 хиляди долара.

Поставените под №5 в основната схема българки се наложиха убедително над Кармен Тин и Син Е Онг (Малайзия) с 21:15, 21:9 за едва 30 минути игра.

По-рано през деня Калояна Налбантова също записа успех, след като преодоля квалификациите на единично. Българката победи Ю-по Пай (Тайван) с 21:16, 16:21, 21:13 след 55 минути на корта.

В първия кръг на основната схема Налбантова ще се изправи срещу Амалия Шулц (Дания).




