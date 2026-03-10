КРИБ и АБСФ с мисия за здравето на българите и сближаване на бизнеса със спорта

След като Асоциацията на спортните федерации се доказа като най-активното спортно сдружение, което решава актуални проблеми, сега АБСФ стана и член на КРИБ. Това е изключително важно, както за българския спорт, така и за бизнеса в България в лицето на КРИБ, подчертават от двете организации. Разбирайки огромния смисъл за подкрепа на спорта, единствено КРИБ взе отговорната позиция да се включи активно в изграждане на здрави и дисциплинирани хора, които са бъдещето на България.



От КРИБ ясно показаха с това свое решение, че разбират бъдещето на България и в чисто прагматичен стил. С влизането на спорта в КРИБ сме близо до обединяването на спортните федерации с всички големи спонсори, подкрепящи спорта в България, в семейството на една национално-представителна организация. Това ще позволи спортните проблеми да се комуникират и решават единно и с ясна визия.

Председателят на АБСФ Иван Ценов и целият Управителен съвет единодушно взеха решението за членство в КРИБ. Упълномощен да представлява интересите на АБСФ по всички съвместни инициативи с КРИБ е д-р Александър Минев, който е Изпълнителен директор на Българска федерация по таекуондо и заместник Главен секретар на Европейския таекуондо съюз.



Д-р Минев е с богат опит в европейските институции, като също така е бил изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малкия и среден бизнес, като тази му експертиза гарантира възможности за създаване на сътрудничество между българския бизнес и спорта.