Бербатов представи идеи за насърчаване на деца да спортуват

Беше засегната и темата за превенцията на зависимости сред младите хора, включително рисковете от хазарт.

Димитър Бербатов и Михаил Околийски
Снимка: Министерски съвет
Детското здраве чрез спорт обсъдиха на среща служебният здравен министър доц. Михаил Околийски и съветникът на премиера по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов, съобщиха от правителствената информационна служба.

Основен акцент в разговора бе ролята на спорта като фактор за здраве, профилактика и превенция на заболяванията. Екипът на Министерството постави фокус върху детското здраве и значението на изграждането на здравословни навици още в ранна възраст.

Бербатов представи идеи, насочени към правилното развитие на спортуващите деца и към насърчаването на повече млади хора да се занимават със спорт. Той предложи педиатрите, чрез своята експертиза, да препоръчват подходящ спорт за децата със здравословни проблеми и да подпомагат решаването им чрез физическа активност.

Бяха обсъдени възможности за провеждане на профилактични прегледи при спортуващи деца, включително скрининг за гръбначни изкривявания, затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания.

Бербатов представи на ръководния екип на здравното министерство и своя идея за осигуряване на здравни и добре оборудвани мобилни кабинети - специални бусове, които да обхождат 28-те общини в България и лекари да извършват превантивен здравен мониторинг на спортуващите деца.

Участниците разгледаха и ролята на спорта като част от лечението и възстановяването, както и възможностите за по-тясно сътрудничество между Министерствата на здравеопазването, образованието и спорта. Бербатов акцентира и върху подобряването на качеството на храната, която се предлага в училищата, като подчерта значението на правилното хранене за растежа и здравето на децата.

„Ще подкрепим всяка смислена инициатива, която е в полза на децата, защото навиците за движение и грижа за здравето се изграждат още в ранна възраст“, каза Околийски.

В рамките на срещата беше засегната и темата за превенцията на зависимости сред младите хора, включително рисковете от хазарт. Бербатов отбеляза, че активният начин на живот и участието в спортни дейности са важна алтернатива за децата и младежите и могат да ги предпазят от вредни навици.

„Когато изградиш правилните навици, ще изградиш правилните избори“, посочи Бербатов.

Околийски посочи, че насърчаването на спорта и здравословния начин на живот е част от по-широката политика за превенция на зависимости и рисково поведение сред подрастващите.

Миналата седмица Бербатов се срещна и със служебния министър на образованието, с който обсъдиха идеята физкултурните салони в училищата да останат отворени след учебните часове и да бъдат достъпни за децата от спортните клубове.

