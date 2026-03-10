Калояна Налбантова преодоля квалификациите на турнир в Базел

Българската бадминтонистка Калояна Налбантова преодоля квалификациите на единично на турнира от сериите "World Tour Super 300" в Базел (Швейцария) с награден фонд 250 хиляди долара.

Налбантова победи Ю-по Пай (Тайван) с 21:16, 16:21, 21:13 за 55 минути, след като водеше убедително в третия гейм на двубоя.

Съперничката на Налбантова в първия кръг на основната схема ще стане ясен по-късно днес.

По-късно днес европейските шампионки на двойки жени Габриела Стоева и Стефани Стоева, който са поставени под номер 5, излизат срещу Кармен Тин и Син Е Онг (Малайзия).