ИЗВЕСТИЯ

Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното...
Чете се за: 04:55 мин.
Спират движението по "Дунав мост" при Русе за 5...
Чете се за: 01:50 мин.
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над...
Чете се за: 05:20 мин.
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:45 мин.

Калояна Налбантова преодоля квалификациите на турнир в Базел

Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Надпреварата е с награден фонд 250 хиляди долара.

калояна налбантова стартира успех международния турнир бадминтон сериите чалънджър прага
Българската бадминтонистка Калояна Налбантова преодоля квалификациите на единично на турнира от сериите "World Tour Super 300" в Базел (Швейцария) с награден фонд 250 хиляди долара.

Налбантова победи Ю-по Пай (Тайван) с 21:16, 16:21, 21:13 за 55 минути, след като водеше убедително в третия гейм на двубоя.

Съперничката на Налбантова в първия кръг на основната схема ще стане ясен по-късно днес.

По-късно днес европейските шампионки на двойки жени Габриела Стоева и Стефани Стоева, който са поставени под номер 5, излизат срещу Кармен Тин и Син Е Онг (Малайзия).

