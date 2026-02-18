БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

Бойко Величков: По-добре е, че ще срещнем Лудогорец в два мача

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росен Станчев
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Спортният директор на ЦСКА очаква интересни мачове с шампиона на България.

Бойко Величков
Снимка: Startphoto.bg
Спортният директор на ЦСКА - Бойко Величков, отправи подкрепата си към легендата Георги Велинов, за когото през последните часове стана ясно, че е в тежко здравословно състояние.

Ръководителят коментира жребия за 1/2-финалите за Купата на България, където "червените" ще премерят сили с Лудогорец.

"Жребий като жребий. Лудогорец е сред добрите отбори в България, така че очаквам интересни мачове. Всички препятствия са големи. Нашата програма не се променя, защото имаме ясна цел. Имаме си нашата работа за вършене. Така приемаме предизвикателството", заяви Величков.

Той се радва, че сблъсъците ще бъдат в два мача.

"Искам да работим в същия дух и да надграждаме. Според мен е по-добре с две срещи в турнирен вариант", призна Величков.

В другия полуфинал Арда среща Локомотив Пловдив.
