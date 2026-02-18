Бойко Величков: По-добре е, че ще срещнем Лудогорец в два мача

Спортният директор на ЦСКА - Бойко Величков, отправи подкрепата си към легендата Георги Велинов, за когото през последните часове стана ясно, че е в тежко здравословно състояние.

Ръководителят коментира жребия за 1/2-финалите за Купата на България, където "червените" ще премерят сили с Лудогорец.

"Жребий като жребий. Лудогорец е сред добрите отбори в България, така че очаквам интересни мачове. Всички препятствия са големи. Нашата програма не се променя, защото имаме ясна цел. Имаме си нашата работа за вършене. Така приемаме предизвикателството", заяви Величков.

Той се радва, че сблъсъците ще бъдат в два мача.