Втори ден на преговори в Женева между САЩ, Украйна и Русия

Втори ден в Женева в търсене на мира разговарят представители на САЩ, Украйна и Русия. Делегациите влязоха с изключително разнородни послания, а според американски медии, преговорите са в задънена улица. Според руски медии, които цитират американския специален пратеник - Стив Уиткоф, е постигнат напредък.

Сигналите за първия ден от срещите, които са продължили малко над 6 часа и са били в дву- и тристранни формати, са разнопосочни. По информация на руски медии, диалогът е бил изключително напрегнат. Според пост на американския специален пратеник - Стив Уиткоф, е постигнат напредък.

Стив Уиткоф, специален пратеник на САЩ: "Успехът на президента Тръмп да обедини двете страни в тази война доведе до значителен напредък и ние сме горди да работим под неговото ръководство, за да спрем убийствата в този ужасен конфликт. Двете страни се съгласиха да информират лидерите си и да продължат работа по постигане на споразумение."

Без конкретика е и посланието на главния преговарящ от украинска страна - Рустем Умеров.

Рустем Умеров, секретар на СНСО на Украйна: "След общата част, продължава работата по групи, според указанията. Дискусиите се фокусираха върху практически въпроси и механизма на възможните решения. Благодарим на американските партньори за конструктивното взаимодействие и готовността за работа в подходящо темпо."

Според американското издание "Аксиос", преговорите са в задънена улица. Основната причина е липса на промяна в позицията на Москва. Главният преговарящ от руска страна - Владимир Медински, отново е изразил "твърда" позиция, която експерти определят като "неприемлива" за Киев. Вероятно става дума за съдбата Донбас.

Русия иска контрол върху целия регион, въпреки, че части от него все още са във владение на Украйна. В интервю за "Аксиос" президентът Володимир Зеленски заяви, че украинците никога няма да му простят ако отсъпи украинска земя, и дори и да се стигне до такова решение, то ще бъде отхвърлено от тях. И още - с цветист език, Зеленски казва, че няма време, трябват решения, и трябва да се сложи край на войната.