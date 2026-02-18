БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Втори ден на преговори в Женева между САЩ, Украйна и Русия

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Европа
Запази
втори ден преговори женева сащ украйна русия
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Втори ден в Женева в търсене на мира разговарят представители на САЩ, Украйна и Русия. Делегациите влязоха с изключително разнородни послания, а според американски медии, преговорите са в задънена улица. Според руски медии, които цитират американския специален пратеник - Стив Уиткоф, е постигнат напредък.

Сигналите за първия ден от срещите, които са продължили малко над 6 часа и са били в дву- и тристранни формати, са разнопосочни. По информация на руски медии, диалогът е бил изключително напрегнат. Според пост на американския специален пратеник - Стив Уиткоф, е постигнат напредък.

Стив Уиткоф, специален пратеник на САЩ: "Успехът на президента Тръмп да обедини двете страни в тази война доведе до значителен напредък и ние сме горди да работим под неговото ръководство, за да спрем убийствата в този ужасен конфликт. Двете страни се съгласиха да информират лидерите си и да продължат работа по постигане на споразумение."

Без конкретика е и посланието на главния преговарящ от украинска страна - Рустем Умеров.

Рустем Умеров, секретар на СНСО на Украйна: "След общата част, продължава работата по групи, според указанията. Дискусиите се фокусираха върху практически въпроси и механизма на възможните решения. Благодарим на американските партньори за конструктивното взаимодействие и готовността за работа в подходящо темпо."

Според американското издание "Аксиос", преговорите са в задънена улица. Основната причина е липса на промяна в позицията на Москва. Главният преговарящ от руска страна - Владимир Медински, отново е изразил "твърда" позиция, която експерти определят като "неприемлива" за Киев. Вероятно става дума за съдбата Донбас.

Русия иска контрол върху целия регион, въпреки, че части от него все още са във владение на Украйна. В интервю за "Аксиос" президентът Володимир Зеленски заяви, че украинците никога няма да му простят ако отсъпи украинска земя, и дори и да се стигне до такова решение, то ще бъде отхвърлено от тях. И още - с цветист език, Зеленски казва, че няма време, трябват решения, и трябва да се сложи край на войната.

#Женева #Русия #САЩ #преговори за мир #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
3
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в...
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
4
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
6
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
2
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: По света

Кризата с боклука в Куба се задълбочава - улиците се превръщат в сметища
Кризата с боклука в Куба се задълбочава - улиците се превръщат в сметища
Дело-прецедент в САЩ: Марк Зукърбърг ще дава показания Дело-прецедент в САЩ: Марк Зукърбърг ще дава показания
Чете се за: 00:40 мин.
След преговорите САЩ - Иран диалогът ще продължи След преговорите САЩ - Иран диалогът ще продължи
Чете се за: 01:25 мин.
"Аксиос": Преговорите за мир в Украйна са стигнали до задънена улица "Аксиос": Преговорите за мир в Украйна са стигнали до задънена улица
Чете се за: 01:15 мин.
Карнавалът в Рио де Жанейро: Дефилират школите по самба Карнавалът в Рио де Жанейро: Дефилират школите по самба
Чете се за: 00:30 мин.
България ще бъде представена на 19 февруари във Вашингтон на първото заседание на Съвета за мир България ще бъде представена на 19 февруари във Вашингтон на първото заседание на Съвета за мир
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без достъп са три села
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
5-годишно дете загина, а жена е с опасност за живота след катастрофа във Видинско 5-годишно дете загина, а жена е с опасност за живота след катастрофа във Видинско
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Автобус с 25 души е закъсал край свищовското село Вардим (СНИМКИ) Автобус с 25 души е закъсал край свищовското село Вардим (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
"Аксиос": Преговорите за мир в Украйна са стигнали до...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
"Лекс.бг": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Втори ден на преговори в Женева между САЩ, Украйна и Русия
Чете се за: 02:45 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ