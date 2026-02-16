БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България започва участието си на FIFA Series с мач със Соломоновите острови

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Двубоят е на 27 март, петък.

Български национален отбор по футбол за мъже
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Националният отбор на България ще започне участието си в международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Индонезия с мач срещу Соломоновите острови в петък сутрин, 27 март, от 10:30 часа българско време (15:30 часа местно).

Двубоят ще се играе на стадион “Гелора Бунг Карно” в столицата Индонезия - Джакарта, като именно на тази арена ще се състоят всичките четири срещи от надпреварата. По-късно този ден от 15:00 часа българско време (20:00 часа местно) е и двубоят между домакините от Индонезия и селекцията на Сейнт Китс и Невис.

Турнирът ще продължи с още два мача в понеделник, 30 март. В първия от тях в 11:30 часа българско време (15:30 часа местно) Индонезия не преминава към лятно часово време в края на март) ще се срещнат загубилите отбори в първите две срещи, играни на 27 март, а във втория ще играят съответно победителите. Своеобразният финал на надпреварата ще се състои на 30 март от 16:00 часа българско време (20:00 часа местно).

Участието в Индонезия ще бъде второ за българския национален отбор по футбол в най-новата инициатива на ФИФА. Преди две години „лъвовете“ бяха в Азербайджан за два мача, като първо победиха Танзания с 1:0 (гол на Кирил Десподов), а след това завърши 1:1 с домакините (гол на Филип Кръстев).

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Български национален отбор по футбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
5
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
6
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград –...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
2
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
3
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
5
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
6
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...

Още от: Футбол

Наполи изравни два пъти срещу Рома
Наполи изравни два пъти срещу Рома
Болоня се завърна на победния път Болоня се завърна на победния път
Чете се за: 01:45 мин.
Арсенал продължава напред за ФА Къп след изразителен успех Арсенал продължава напред за ФА Къп след изразителен успех
Чете се за: 01:10 мин.
Димитър Димитров: Левски ни надигра напълно във всички елементи Димитър Димитров: Левски ни надигра напълно във всички елементи
Чете се за: 01:05 мин.
Хулио Веласкес: Отборът показа зрялост, спокойствие и баланс Хулио Веласкес: Отборът показа зрялост, спокойствие и баланс
Чете се за: 01:50 мин.
Левски изнесе рецитал срещу Ботев Пловдив и затвърди лидерската си позиция Левски изнесе рецитал срещу Ботев Пловдив и затвърди лидерската си позиция
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години
Чете се за: 02:12 мин.
Сигурност и правосъдие
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Три камери заснели палежа в Бистрица Три камери заснели палежа в Бистрица
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
2 г. от смъртта на Навални: Митинги в памет на убития опозиционер...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
София предлага нови правила за прием в ясли и детски градини
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ