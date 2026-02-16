България започва участието си на FIFA Series с мач със Соломоновите острови

Националният отбор на България ще започне участието си в международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Индонезия с мач срещу Соломоновите острови в петък сутрин, 27 март, от 10:30 часа българско време (15:30 часа местно).

Двубоят ще се играе на стадион “Гелора Бунг Карно” в столицата Индонезия - Джакарта, като именно на тази арена ще се състоят всичките четири срещи от надпреварата. По-късно този ден от 15:00 часа българско време (20:00 часа местно) е и двубоят между домакините от Индонезия и селекцията на Сейнт Китс и Невис.

Турнирът ще продължи с още два мача в понеделник, 30 март. В първия от тях в 11:30 часа българско време (15:30 часа местно) Индонезия не преминава към лятно часово време в края на март) ще се срещнат загубилите отбори в първите две срещи, играни на 27 март, а във втория ще играят съответно победителите. Своеобразният финал на надпреварата ще се състои на 30 март от 16:00 часа българско време (20:00 часа местно).

Участието в Индонезия ще бъде второ за българския национален отбор по футбол в най-новата инициатива на ФИФА. Преди две години „лъвовете“ бяха в Азербайджан за два мача, като първо победиха Танзания с 1:0 (гол на Кирил Десподов), а след това завърши 1:1 с домакините (гол на Филип Кръстев).