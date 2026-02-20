БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Неймар: Може би през декември ще кажа край, ще видим какво ще реши сърцето ми

Вяра Илиева от Вяра Илиева
На 34 години бразилецът, който е спечелил всичко на клубно ниво, се надява да завоюва и световната титла с националния отбор, преди да свали бутонките завинаги.

В интервю за бразилския канал CazéTV, Неймар отново говори за желанието си да играе на световното първенство това лято с екипа на Бразилия.

Въпреки че последният му мач за националния отбор датира от октомври 2023 г., водещият голмайстор на Селесао за всички времена (79 гола) все още се надява да бъде сред малкото късметлии, които ще пътуват до Съединените щати за Мондиал 2026.

„Тази година е много важна за мен, не само със Сантош, но и с Бразилия. Има световно първенство, това е огромно предизвикателство за мен. Исках да играя този сезон на 100%, така че пропуснах няколко мача“, започна бившата звезда на ПСЖ.

След това Неймар отговори на критиките, с които се сблъсква:

„Има много хора, които говорят всякакви неща за мен и които не знаят какво е ежедневието ми. Върнах се без болка или страх и се представих много добре в последния мач.“

„Все още трябва да намеря ритъма си и ще се подобря още повече“, каза още Неймар.

Завръщайки се на терена миналата неделя след няколко седмици отсъствие след операция на лявото коляно, бразилецът показа срещу Вело Клубе, че все още има качества и желание за игра.

Той обаче няма яснота как ще продължи кариерата му след Мондиал 2026.

„В момента го приемам година за година. Не знам какво ще се случи в бъдеще. Може би през декември ще се оттегля от футбола. Ще видим какво ще реши сърцето ми. Живея ден за ден“, обяви той.

На 34 години играчът, който е спечелил всичко на клубно ниво, иска да завоюва титла с националния отбор, преди да свали бутонките завинаги.

Бразилия ще се изправи срещу Франция и Хърватия в два приятелски мача в Съединените щати през март. А дали Неймар да бъде включен в състава на Карло Анчелоти за тези срещи и за Мондиала, няма яснота.

