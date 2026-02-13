Селекционерът на Естония: България е като троянски кон

Младият селекционер на естонския национален отбор по футбол Юрген Хен смята, че има ясен фаворит в група С/4 на турнира Лига на нациите, но второто място със сигурност е на една ръка разстояние. Естония е в групата заедно с Исландия, България и победителя от баража Малта – Люксембург, като срещите започват в края на месец септември 2026-а година.

„Бих нарекъл тази група равна. Може би Исландия ще се открои с класата си, но останалото е равностойно качество“, разкри впечатленията си от Брюксел селекционерът на Естония пред пътуващите с него журналисти. „Ако вземем предвид късмета на жребия в предишни години, този път „равностойно“ е ключовата дума за нашата група“.

Според Хен, Исландия е фаворит в тази група от четирима отбора, а второто място, водещо до плейофите, е достъпно за всички. „Мисля, че Исландия може да бъде изненадана някъде, но вярвам, че са най-силните. Няма да се изненадам, ако разликата между второто и четвъртото място накрая е малка. От тази гледна точка всеки мач е изключително решаващ“, продължава специалистът.

Хен в момента е много популярна фигура в естонския футбол, след като постигна истински фурор с най-успешния местен клуб Флора (Талин). Той успя да вкара Флора в груповата фаза на турнира Лига на конференциите преди две години, което беше направено за първи път в естонския футбол. Още по-впечатляващо беше, че той класира тима на такова ниво само с естонски футболисти и без нито един чужденец. Веднага след това футболната федерация на страната му даде националния отбор, който е водил в 18 мача, от които е спечелил 4, в 4 е завършил наравно и в 10 е претърпял поражения. Но най-сериозното беше, че успя да пребори Азербайджан за оставане в Лига С с две победи.

„Смея да мечтая за второ място. Минималната цел е същата като преди две години - да останем в C-лига. Исторически погледнато, не сме в достатъчно силна позиция, за да кажем, че наистина сме отбор от C-лига. Но B-лига не бива да е толкова далечна мечта, че да не може да се мисли за нея“, добавя 38-годишният специалист, цитиран от soccernet.ee.

Малта и Люксембург ще определят последния участник в групата през март, като естонският наставник няма предпочитания кой отбор трябва да бъде в същата група.

„Те са доста близки по сила. Люксембург направи крачки напред като отбор. Имат доста играчи в германски клубове, някои в Бундеслигата, а също и в португалската елита. Люксембург би трябвало да има повече индивидуални качества, но Малта е по-неприятна като отборно поведение“, смята той.

Има ли Хен някакви спомени от Исландия или България? И двата отбора за последно са посетили Талин през последното десетилетие. „Не. Гледал съм Исландия на Европейското първенство. Със сигурност са се променили с времето, но нивото на играчите е много висока класа, защото играят в добри лиги. Те са много смел, издръжлив и конкурентен отбор“, описа Хен Исландия.

И продължи: „България е като троянски кон — може да изглеждат безобидни, въпреки че са доста добър отбор. Групата на последното Световно първенство беше много тежка за тях, но преди това имаха постоянни резултати. Наскоро завършиха наравно със силни отбори. Спорът с тях определено ще бъде тежък“.

Естонският национален отбор е завършвал наравно с България в исторически план три пъти. През 2003-а година двата тима бяха в една и съща група като част от квалификациите за Европейското първенство, като срещата в Талин завърши 0:0. Реално тя се оказа и последната за Красимир Балъков за националния отбор, където той получи жълт картон. В София „лъвовете“ спечелиха с 2:0 на стадион „Васил Левски“ с голове на Мартин Петров и Димитър Бербатов. Двата отбора бяха замесени и в една неприятна история – 2:2 в контролна среща през 2011-а година в Анталия, в която Константин Василиев и Ивелин Попов вкараха по два гола от две дузпи. В последствие ФИФА разследва унгарския съдия, ръководил мача и анулира резултата.