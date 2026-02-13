БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Било е проведено учение между ОДМВР-Монтана и...
Чете се за: 02:07 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Димитров: Групата е доста балансирана, надявам се на успешен старт като домакини

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
Спорт
Запази

България попадна в Група 4 на Лига C в турнира Лига на нациите заедно с отборите на Исландия, Естония и победителя от плейофа между Люксембург и Малта. 

Александър Димитров
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Националният селекционер Александър Димитров смята, че група С/4, където е България в турнира Лигата на Нациите, е доста балансирана.

Пред официалната страница на БФС той разкри впечатленията си от жребия за следващото издание на турнира Лига на нациите, което стартира през септември. Както е известно, в Брюксел България намери място в Група 4 на Лига C заедно с отборите на Исландия, Естония и победителя от плейофа между Люксембург и Малта. Трикольорите започват участието си с две домакинства – на Люксембург/Малта (26 септември) и Естония (29 септември), последвани от две гостувания – на Исландия (3 октомври) и Люксембург/Малта (6 октомври). По този начин за първи път в историята септемврийският и октомврийският прозорец ще бъдат обединени в един общ период.

“За мен групата е доста балансирана. Надявам се, че фактът, че започваме участието си с две срещи пред собствена публика, ще ни помогне за успешен старт у дома на тази кампания в Лигата на нациите”, започна Александър Димитров.

Той се спря по-обстойно на отделните съперници.

“През последното десетилетие Исландия отбеляза исторически възход – участва на Евро 2016, където елиминира Англия, а след това се класира и за Мондиал 2018 и към онзи момент беше най-малката нация с подобно постижение. Ще имаме възможност да видим исландците в действие още в края на този месец, когато се изправят срещу Мексико в приятелски мач. Колкото до Естония – ние самите не сме в позиция да подценяваме който и да е съперник и това важи в пълна степен и за естонците. А що се отнася до последния съперник в групата, аз лично смятам, че Люксембург ще победи Малта в предстоящия бараж и ще попадне в нашия поток. Знаете, че срещу Люксембург се изправихме и в предишното издание на Лигата на нациите, когато въпреки че спечелихме гостуването си, този противник ни създаде изключително много проблеми. Затова и казвам, че за мен балансът на силите е доста изравнен", смята селекционерът.

Димитров не подмина и предстоящата революция в програмата, която предвижда 4 мача един след друг в периода септември-октомври.

“За всички отбори това ще бъде непозната територия и сериозно предизвикателство, тъй като в рамките на 11 дни ще изиграем 4 срещи. Ще трябва да сме в оптимална физическа форма, защото завършваме този прозорец от мачове с две гостувания – включително на Исландия, като разстоянието между София и Рейкявик е близо 4 000 км”, каза той.

В заключение селекционерът на България изрази надеждата си, че отборът ще се подготви максимално добре за участието си в турнира през есента, като преди това предстоят два прозореца с приятелски мачове – през март и през юни. В края на следващия месец трикольорите ще бъдат част от турнира FIFA Series в Индонезия, където освен селекцията на домакините, ще са още отборите на Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис.

“След като вече знаем жребия в Лигата на нациите, трябва много внимателно да подберем съперниците си за юнския прозорец – ще търсим отбори със стил, който се доближава до този на противниците ни през есента,” завърши Александър Димитров.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото 15-годишно момче, системно е прикривало отсъствия на ученици
4
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото...
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет
5
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства...
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
6
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Български футбол

Националният отбор на България по футбол започва кампанията си в Лигата на нациите с две домакинства
Националният отбор на България по футбол започва кампанията си в Лигата на нациите с две домакинства
Атанас Фурнаджиев: Реалността е, че ние сме единствената страна в Европа, която не е построила стадион Атанас Фурнаджиев: Реалността е, че ние сме единствената страна в Европа, която не е построила стадион
Чете се за: 01:17 мин.
Във Велико Търново отбелязаха 10 години от кончината на футболиста Трифон Иванов Във Велико Търново отбелязаха 10 години от кончината на футболиста Трифон Иванов
Чете се за: 02:22 мин.
Чистка в ЦСКА 1948, Александър Александров застава начело на отбора Чистка в ЦСКА 1948, Александър Александров застава начело на отбора
Чете се за: 01:47 мин.
Душан Косич: Победихме със здрава работа и малко късмет Душан Косич: Победихме със здрава работа и малко късмет
Чете се за: 01:42 мин.
Димитър Димитров: Очаквах такова съдийство, така че не се изненадвам Димитър Димитров: Очаквах такова съдийство, така че не се изненадвам
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Било е проведено учение между ОДМВР-Монтана и разследваната по случая "Петрохан" „Национална агенция за контрол на защитените територии“
Било е проведено учение между ОДМВР-Монтана и разследваната по...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Ключова промяна в климатичната политика на САЩ - какви ще са...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Стабилизирано е състоянието на 15-годишното момиче, намушкано вчера...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ