Калоян Петков съобщи разширения състав на женския национален отбор по футбол на България

Селекционерът на женския национален отбор на България Калоян Петков определи групата от състезателки за предстоящите двубои от Лига C, група C2 в европейските квалификации за световното първенство по футбол за жени 2027. За специалиста това е първи лагер, откакто пое състава през декември.

На 3 март „лъвиците“ приемат тима на Хърватия (WA) от 12.00 ч. на стадион “Александър Шаламанов” в София, а четири дни по-късно гостуваме на Гибралтар (WA).

Разширен състав:

Вратарки:

Мартина Илиева (ПФК Лудогорец), Габриела Генова (ПФК Лудогорец), Милена Караколева (ФК Спортика)

Защитнички:

Николета Бойчева (Фарул Констанца), Нора Димитрова (ПФК Лудогорец), Яница Иванова (ФК НСА), Яна Динева (Локомотив Ст.З.), Бианка Демирова (ПФК Лудогорец), Божидара Иванова (ФК НСА), Теодора Тодорова (ПФК Лудогорец), Кристиана Караиванова (Фрозиноне), Йоанна Попова (ФК НСА)

Полузащитнички и нападателки:

Симона Стефанова (Тун), Лора Петрова (Дона Рома), Ивана Найденова (Фрозиноне), Здравка Парапунова (Раперсвил-Йона), Исмигюл Ялчинер (Чекмекюьой), Рона Михайлова (ФК НСА), Димитра Иванова (Фарул Констанца), Евдокия Попадинова (AEK), Полина Ръсина (ФК НСА), Александра Янева (Макаби Хадера), Юлиана Александрова (ФК НСА), Полина Демирова (ПФК Лудогорец).