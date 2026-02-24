БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 01:50 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Калоян Петков съобщи разширения състав на женския национален отбор по футбол на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

За специалиста това е първи лагер, откакто пое състава през декември.

калоян петков обяви разширения състав женския национален отбор футбол българия
Слушай новината

Селекционерът на женския национален отбор на България Калоян Петков определи групата от състезателки за предстоящите двубои от Лига C, група C2 в европейските квалификации за световното първенство по футбол за жени 2027. За специалиста това е първи лагер, откакто пое състава през декември.

На 3 март „лъвиците“ приемат тима на Хърватия (WA) от 12.00 ч. на стадион “Александър Шаламанов” в София, а четири дни по-късно гостуваме на Гибралтар (WA).

Разширен състав:

Вратарки:

Мартина Илиева (ПФК Лудогорец), Габриела Генова (ПФК Лудогорец), Милена Караколева (ФК Спортика)

Защитнички:

Николета Бойчева (Фарул Констанца), Нора Димитрова (ПФК Лудогорец), Яница Иванова (ФК НСА), Яна Динева (Локомотив Ст.З.), Бианка Демирова (ПФК Лудогорец), Божидара Иванова (ФК НСА), Теодора Тодорова (ПФК Лудогорец), Кристиана Караиванова (Фрозиноне), Йоанна Попова (ФК НСА)

Полузащитнички и нападателки:

Симона Стефанова (Тун), Лора Петрова (Дона Рома), Ивана Найденова (Фрозиноне), Здравка Парапунова (Раперсвил-Йона), Исмигюл Ялчинер (Чекмекюьой), Рона Михайлова (ФК НСА), Димитра Иванова (Фарул Констанца), Евдокия Попадинова (AEK), Полина Ръсина (ФК НСА), Александра Янева (Макаби Хадера), Юлиана Александрова (ФК НСА), Полина Демирова (ПФК Лудогорец).

Свързани статии:

Калоян Петков: Женският футбол в България има много добър потенциал
Калоян Петков: Женският футбол в България има много добър потенциал
Предстои ни доста работа, коментира новият селекционер на женския...
Чете се за: 13:40 мин.
Калоян Петков е новият селекционер на българския национален отбор по футбол за жени
Калоян Петков е новият селекционер на българския национален отбор по футбол за жени
Специалистът има над 20 години опит в женския футбол.
Чете се за: 01:50 мин.
#Калоян Петков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
1
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
2
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
3
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"
4
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
5
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Облачно и с дъжд ще е времето утре
6
Облачно и с дъжд ще е времето утре

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Национални отбори

Атанас Рибарски обяви групата за двете приятелски срещи на юношеския ни национален отбор с Република Северна Македония
Атанас Рибарски обяви групата за двете приятелски срещи на юношеския ни национален отбор с Република Северна Македония
Инфантино: Всички билети за Мондиал 2026 ще бъдат разпродадени Инфантино: Всички билети за Мондиал 2026 ще бъдат разпродадени
Чете се за: 01:40 мин.
Неймар: Може би през декември ще кажа край, ще видим какво ще реши сърцето ми Неймар: Може би през декември ще кажа край, ще видим какво ще реши сърцето ми
Чете се за: 02:32 мин.
България започва участието си на FIFA Series с мач със Соломоновите острови България започва участието си на FIFA Series с мач със Соломоновите острови
Чете се за: 01:42 мин.
Селекционерът на Естония: България е като троянски кон Селекционерът на Естония: България е като троянски кон
Чете се за: 05:32 мин.
Александър Димитров: Групата е доста балансирана, надявам се на успешен старт като домакини Александър Димитров: Групата е доста балансирана, надявам се на успешен старт като домакини
Чете се за: 04:05 мин.

Водещи новини

Прокуратурата протестира изменените присъди по делото за убийство на Евгения
Прокуратурата протестира изменените присъди по делото за убийство...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан" Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан"
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
"Искаме войната да свърши днес": Украйна отбелязва четири години от руската инвазия "Искаме войната да свърши днес": Украйна отбелязва четири години от руската инвазия
Чете се за: 03:32 мин.
По света
В прокуратурата са постъпили два сигнала от високопоставени...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промени в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ