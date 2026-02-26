Юношеският национален отбор на България победи Северна Македония в контрола

Юношеският национален отбор на България до 19 години записа победа с 2:1 като гост на Северна Македония в първата контролна среща между двата тима.

Двубоят се изигра на терените на спортен център „Пандев“ в Струмица и предложи здрава битка и динамична игра, като младите „лъвове“ демонстрираха характер и добра организация, за да стигнат до пълен обрат.

Домакините поведоха в резултата през първата част, но българският тим реагира отлично през второто полувреме. В 64-ата минута Димитър Мранков изравни за 1:1, а в 73-ата минута Кристиан Михайлов донесе успеха за България с попадение за крайното 2:1.

Селекционерът Атанас Рибарски използва двубоя, за да даде шанс на различни състезатели и да тества игрови варианти, а контролата е част от подготовката на състава за предстоящите европейски квалификации.

Втората проверка между България и Северна Македония ще се проведе на 28 февруари от 14:00 часа на стадион „Цар Самуил“ в Петрич.