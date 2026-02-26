БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БФС представи на клубовете "Мисия Талант"

Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Стратегическият проект цели да категоризира eлитните детско-юношески школи в България.

Георги Иванов
Снимка: Български футболен съюз
Българският футболен съюз (БФС) даде началото на стратегическия проект “Мисия Талант”, който има за цел да категоризира eлитните детско-юношески школи у нас и да осигури по-добра среда за развитие на родните таланти. Партньор в тази ключова инициатива е белгийска компания, глобален лидер в категоризацията на академии, която от години си сътрудничи с ФИФА и с някои от най-големите федерации и първенства на планетата, като въвежда единни стандарти за качество и добри практики.

Историческата стъпка бе направена днес на специално събитие в столичен хотел. В събитието участие взе ръководството на БФС начело с президента Георги Иванов, както и представители на белгийската компания. На форума бяха поканени собственици, президенти и директори на школи на всички професионални клубове у нас.

“Днес е много важен ден за българския футбол предвид това, което предстои. Събрали сме, за да поставим фундамента на промяната там, откъдето започва всичко – детско-юношеския футбол. За нас това е мисия към всяко едно дете, което има мечти. Към всеки един треньор, който иска да се развива. Към всеки един клуб, който иска да инвестира в бъдещето”, заяви президентът на БФС Георги Иванов в началото на събитието.

Всички професионални клубове ще имат възможност да кандидатстват за участие в проекта “Мисия Талант”. От тях ще бъдат селектирани определени академии, които отговарят на съответните критерии, като на всички тях ще бъде направена първоначална оценка. Впоследствие предстоят серия от обучения и внедряване на съвременни методики и практики с помощта на експерти от белгийската компания, а след 2 години ще бъде направена нова оценка на развитието им.

“За нас е огромна чест да бъдем тук сред вас днес. Нашата цел в това партньорство с федерацията е да помогнем за развитието на вашите футболни таланти и да им осигурим едно по-добро професионално бъдеще”, обърна се към аудиторията от своя страна Коен Пут, Управляващ директор на белгийската компания.

Проектът “Мисия Талант” ще има стратегическо значение в предстоящата нова, 4-годишна стратегия на БФС, която ще бъде представена на редовния отчетен конгрес на централата на 20 март.

#Български футболен съюз

