ИЗВЕСТИЯ

Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Реал Мадрид изпрати ясно послание срещу расизма

Станко Димов
Спорт
Кралският клуб заслужи място на осминафиналите в Шампионската лига.

Реал Мадрид фенове
Снимка: БГНЕС
Реал Мадрид се класира за осминафиналите на Шампионската лига след драматично 2:1 над Бенфика на „Сантяго Бернабеу“, а полузащитникът на „белия балет“ Аурелиен Чуамени определи успеха като „победа за всички, които се борят срещу расизма“.

Преди седмица Винисиус Жуниор заяви, че е бил подложен на расистки обиди от страна на Джанлука Престиани по време на първия мач между двата отбора, в който бразилецът вкара единствения гол за Реал. Престиани, който отрече обвиненията, бе наказан за един двубой и пропусна реванша.

Феновете на „кралския клуб“ изразиха подкрепа за Винисиус още преди мача, като на трибуните бе разпънат транспарант с надпис „No to racism“ („Не на расизма“).

В реванша Винисиус отново се разписа, като в 80-ата минута отбеляза втория гол за Реал, който обърна резултата от 0:1 до 2:1. Крайният резултат осигури място в следващата фаза на турнира.

„Мисля, че има по-важни неща от този мач и от футбола като цяло. Винисиус запази увереността си и се съсредоточава върху това, което трябва да направи. Решението да не се допуска Престиани да играе беше правилно. Това е победа за всички нас“, заяви Чуамени, който откри головата си сметка с изравнителен гол през първото полувреме.


Английският защитник Трент Александър-Арнолд добави, че Винисиус е бил „спокоен и концентриран“ преди срещата. „Той не трябваше да доказва нищо на никого – вече многократно показа колко е добър,“ коментира бившият играч на Ливърпул.

След гола си в първия мач Винисиус отпразнува попадението с танц край флагчето на корнера, а в реванша повтори същата реакция. Бразилецът публикува в социалните мрежи след мача: „Танцът продължава“.

Бившият футболист на Челси Джо Коул похвали бразилеца: „Беше брилянтен и в двата мача. Завършващият му удар беше фантастичен.“

Старши треньорът на Реал, Алваро Арбелоа, добави: „Реагирах с радост за страхотния гол и защото той го заслужава.“ Вратарят Тибо Куртоа допълни: „Радвам се, че Винисиус продължава да танцува – означава, че вкарва голове.

Единствената отрицателна новина за Реал бе отсъствието на Килиан Мбапе поради травма в коляното.

„След вчерашната тренировка говорихме с лекарите и решихме, че най-добре е да спре и да се възстанови напълно, за да се върне в оптимална форма,“ обясни Арбелоа.

#ФК Реал Мадрид #Винисиус Жуниор

