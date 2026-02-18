БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Винисиус: Расистите са преди всичко страхливци

Спорт
Нов расистки скандал беляза плейофите в Шампионската лига.

Бенфика - Реал Мадрид
Снимка: БГНЕС
Сериозен скандал беляза първия двубой между Бенфика и Реал Мадрид от плейофите на Шампионската лига снощи. В началото на второто полувреме срещата в португалската столица беше прекъсната за около 10 минути, след като нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор се оплака, че е бил наречен „маймуна“ от аржентинеца Джанлука Престиани. Секунди по-рано именно Винисиус бе реализирал попадението, оказало се единствено в срещата.

„Расистите са преди всичко страхливци. Те имат нужда да сложат фланелката пред устата си, за да покажат до каква степен са слаби. Получих жълт картон, защото празнувах след гола. Продължавам да не разбирам защо", написа Винисиус в „Инстаграм“ след срещата.

„Недопустимо е. Вини ни каза, че Престиани го е нарекъл „маймуна“, криейки се зад фланелката си, а след това е заявил, че не е казал нищо. Искахме да напуснем терена, но говорихме и Вини ни каза да продължим мача“, заяви френският халф на Реал Орелиен Чуамени.

За Килиан Мбапе Престиани не трябва да играе повече в Шампионската лига.

„Не можем да приемем, че играч, който участва в най-добрия турнир в Европа, се държи по този начин. По мое мнение той не заслужава повече да има такава възможност. УЕФА се опитва да променя нещата, но става въпрос за сериозен инцидент и се надявам, че ще бъдат взети спокойни решения“, каза капитанът на националния тим на Франция.

#Джанлука Престиани #УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Реал Мадрид #Винисиус Жуниор

