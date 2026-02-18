Винисиус: Расистите са преди всичко страхливци

Сериозен скандал беляза първия двубой между Бенфика и Реал Мадрид от плейофите на Шампионската лига снощи. В началото на второто полувреме срещата в португалската столица беше прекъсната за около 10 минути, след като нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор се оплака, че е бил наречен „маймуна“ от аржентинеца Джанлука Престиани. Секунди по-рано именно Винисиус бе реализирал попадението, оказало се единствено в срещата.

„Расистите са преди всичко страхливци. Те имат нужда да сложат фланелката пред устата си, за да покажат до каква степен са слаби. Получих жълт картон, защото празнувах след гола. Продължавам да не разбирам защо", написа Винисиус в „Инстаграм“ след срещата. „Недопустимо е. Вини ни каза, че Престиани го е нарекъл „маймуна“, криейки се зад фланелката си, а след това е заявил, че не е казал нищо. Искахме да напуснем терена, но говорихме и Вини ни каза да продължим мача“, заяви френският халф на Реал Орелиен Чуамени.

За Килиан Мбапе Престиани не трябва да играе повече в Шампионската лига.