Реал Мадрид постигна минимален успех над Бенфика в мач белязан от расистки скандал

Реал Мадрид победи Бенфика с минималното 1:0 в първи мач от плейофите в Шампионска лига. Победното попадение отбеляза Винисиус, който секунди след гола сигнализира, че е обиден на расова основа от противников играч.

В хода на първото полувреме, на стадион "Луж" в Лисабон, и двата отбора имаха добри възможности да открият резултата. Анатолий Трубин спаси изстрели на Килиан Мбапе и Арда Гюлер, докато Тибо Куртоа се справи с удар с глава на Томаш Араужо и шут на Фредрик Аурснес.

След почивката рекордьорите по отличия в турнира откриха резултата. Винисиус проби в наказателното поле и изпрати топката в горния далечен ъгъл.

Секунди преди домакините да подновят играта с изпълнение на център, се стигна до скандал. Голмайсторът спринтира към главния съдия Франсоа Льотексие и го уведоми, че Джанлука Престиани го е обидил на расова основа. Бразилецът каза на рефера, че противниковият футболист го е нарекъл маймуна. Това предизвика смут и сблъсъци между играчи и треньори на двата отбора. Човек от щаба на португалците бе изгонен. Играта бе прекъсната за около 8 минути, преди да бъде подновена.

На два пъти Винисиус можеше да подпечата успеха на тима си, но Анатолий Трубин отрази негови удари.

Пет минути преди края на редовното време Жозе Моуриньо бе изгонен, след като получи два жълти картона в рамките на секунди, за претенции към съдията.

Реваншът на стадион "Сантяго Бернабеу" в Мадрид е на 25-и февруари, сряда, от 22:00 часа.