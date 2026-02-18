БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Реал Мадрид постигна минимален успех над Бенфика в мач белязан от расистки скандал

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Винисиус отбеляза страхотен гол, след това попадна в центъра на расистки скандал.

Жозе Моуриньо Винисиус
Снимка: БТА
Слушай новината

Реал Мадрид победи Бенфика с минималното 1:0 в първи мач от плейофите в Шампионска лига. Победното попадение отбеляза Винисиус, който секунди след гола сигнализира, че е обиден на расова основа от противников играч.

В хода на първото полувреме, на стадион "Луж" в Лисабон, и двата отбора имаха добри възможности да открият резултата. Анатолий Трубин спаси изстрели на Килиан Мбапе и Арда Гюлер, докато Тибо Куртоа се справи с удар с глава на Томаш Араужо и шут на Фредрик Аурснес.

След почивката рекордьорите по отличия в турнира откриха резултата. Винисиус проби в наказателното поле и изпрати топката в горния далечен ъгъл.

Секунди преди домакините да подновят играта с изпълнение на център, се стигна до скандал. Голмайсторът спринтира към главния съдия Франсоа Льотексие и го уведоми, че Джанлука Престиани го е обидил на расова основа. Бразилецът каза на рефера, че противниковият футболист го е нарекъл маймуна. Това предизвика смут и сблъсъци между играчи и треньори на двата отбора. Човек от щаба на португалците бе изгонен. Играта бе прекъсната за около 8 минути, преди да бъде подновена.

На два пъти Винисиус можеше да подпечата успеха на тима си, но Анатолий Трубин отрази негови удари.

Пет минути преди края на редовното време Жозе Моуриньо бе изгонен, след като получи два жълти картона в рамките на секунди, за претенции към съдията.

Реваншът на стадион "Сантяго Бернабеу" в Мадрид е на 25-и февруари, сряда, от 22:00 часа.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Бенфика #Реал Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
3
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на...
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу всеки, който ги свързва със случая "Петрохан"
4
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу...
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с полицейската акция и случващото се около Калушев
5
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с...
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
6
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
2
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: Футбол

ПСЖ се разходи по ръба на бръснача, но докосва Топ 8
ПСЖ се разходи по ръба на бръснача, но докосва Топ 8
Борусия Дортмунд взе солиден аванс срещу Аталанта и направи сериозна крачка към осминафиналите Борусия Дортмунд взе солиден аванс срещу Аталанта и направи сериозна крачка към осминафиналите
Чете се за: 04:25 мин.
Галатасарай постигна разгромна победа над Ювентус след обрат Галатасарай постигна разгромна победа над Ювентус след обрат
Чете се за: 01:40 мин.
От ЦСКА: Великият Георги Велинов води най-тежката битка От ЦСКА: Великият Георги Велинов води най-тежката битка
Чете се за: 01:07 мин.
Оливер Камдем избра да играе за националния отбор на Камерун Оливер Камдем избра да играе за националния отбор на Камерун
Чете се за: 01:25 мин.
БФС спечели делото с Младен Кръстаич БФС спечели делото с Младен Кръстаич
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
В "Референдум: Драмата "Петрохан" – растящо недоверие към институциите В "Референдум: Драмата "Петрохан" – растящо недоверие към институциите
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство? Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство?
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нова версия за атаките срещу кмета на Бистрица Самуил Попов
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Тръбата на раздора: Унгария и Словакия обвиняват Украйна в изнудване
Чете се за: 03:35 мин.
По света
"Лекс.bg": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ