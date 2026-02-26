Капитанът на Ювентус: Оставихме сърцата на терена

Капитанът на Ювентус Мануел Локатели коментира драматичното отпадане от Шампионската лига от Галатасарай. Торинци спечелиха с 3:0 в редовното време и изравниха общия резултат, но турците вкараха два гола в продължението.

"Идва ми да зарева. Вярвахме в успеха и си оставихме сърцата на терена. В първия мач един инцидент ни направи нещата далеч по-трудни. Искам да благодаря на всички на трибуните, защото феновете бяха невероятни. Това е един от мачовете, които остават в съзнанието ти завинаги", заяви капитанът на италианците за Prime Video.

Бранителят Федерико Гати добави, че Юве реално отпадна още през миналата седмица, когато загуби с 2:5. Торинци успяха да стигнат до продължение, в което обаче Виктор Осимен и Барис Йълмаз отбелязаха две попадения за Галатасарай.

"Момчетата изнесоха супер мач, но двубоя като цяло го загубихме преди седмица. Днес се реванширахме частично и феновете бяха плътно зад нас. Ядосани сме, че отпаднахме след продължение, но както вече казах, двубоя го загубихме миналата седмица", каза защитникът.