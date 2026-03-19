Почина собственикът на сензацията в Серия А Комо

Братята Хартoно разполагат с общо състояние от 43.8 милиарда долара, което ги прави най-богатите хора в Индонезия.

ФК Комо
Комо изрази „дълбока тъга“ след смъртта на един от собствениците си Майкъл Бамбанг Хартoно. „Под ръководството на семейството клубът навлезе в нова ера от своята история“, заявиха от клуба.

Майкъл Бамбанг Хартoно, един от собствениците на елитния италиански тим Комо, е починал в четвъртък, съобщиха официално от клуба.

„Комо 1907 е дълбоко натъжен от кончината на Майкъл Бамбанг Хартoно. Поднасяме искрените си съболезнования на семейство Хартoно и на всички в групата Djarum. Под ръководството на семейството клубът навлезе в нов етап от развитието си и ще го помним с признателност и уважение", написаха „адзурите“.

Майкъл и брат му Робърт придобиха клуба през 2019 година, когато отборът се състезаваше в третото ниво на италианския футбол – Серия C.

През 2024 година Комо се завърна в Серия А след 21-годишно отсъствие, а в момента тимът се бори за място в Шампионската лига, заемайки четвърта позиция в класирането.

Според информация на „Гадзета дело Спорт“, братята Хартoно разполагат с общо състояние от 43.8 милиарда долара, което ги прави най-богатите хора в Индонезия.

