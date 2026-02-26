Кристиано Роналдо стана съдружник в Алмерия

Португалската звезда Кристиано Роналдо разширява влиянието си извън терена, след като придоби 25% дял от испанския втородивизионен клуб Алмерия. Новината бе потвърдена от консултантската компания Brunswick Group, която представлява нападателя.

Петкратният носител на „Златната топка“, който от края на 2022 година играе за саудитския Ал-Насър, е осъществил инвестицията чрез своята компания CR7 Sports Investments. Финансовите параметри на сделката не бяха оповестени.

„Отдавна имам амбицията да допринасям за развитието на футбола и извън терена. Алмерия е клуб със стабилни основи и сериозен потенциал за растеж“, заяви Роналдо.

Испанският тим е със саудитска собственост от повече от шест години. В момента Алмерия заема третото място във втора дивизия на Испания и е в битката за завръщане в елита, където за последно игра през сезон 2023/2024.