БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кристиано Роналдо стана съдружник в Алмерия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Португалецът придоби 25% дял от клуба.

Кристиано Роналдо
Снимка: БТА
Слушай новината

Португалската звезда Кристиано Роналдо разширява влиянието си извън терена, след като придоби 25% дял от испанския втородивизионен клуб Алмерия. Новината бе потвърдена от консултантската компания Brunswick Group, която представлява нападателя.

Петкратният носител на „Златната топка“, който от края на 2022 година играе за саудитския Ал-Насър, е осъществил инвестицията чрез своята компания CR7 Sports Investments. Финансовите параметри на сделката не бяха оповестени.

„Отдавна имам амбицията да допринасям за развитието на футбола и извън терена. Алмерия е клуб със стабилни основи и сериозен потенциал за растеж“, заяви Роналдо.

Испанският тим е със саудитска собственост от повече от шест години. В момента Алмерия заема третото място във втора дивизия на Испания и е в битката за завръщане в елита, където за последно игра през сезон 2023/2024.

#Кристиано Роналдо  #Алмерия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
1
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
2
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
3
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
4
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
5
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
6
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Европейски футбол

Капитанът на Ювентус: Оставихме сърцата на терена
Капитанът на Ювентус: Оставихме сърцата на терена
Луис Енрике: Знаем, че трябва да подобрим представянето си Луис Енрике: Знаем, че трябва да подобрим представянето си
Чете се за: 01:12 мин.
Реал Мадрид изпрати ясно послание срещу расизма Реал Мадрид изпрати ясно послание срещу расизма
Чете се за: 03:05 мин.
Луд обрат в Бергамо! Аталанта пречупи Борусия Дортмунд след невероятна драма в добавеното време Луд обрат в Бергамо! Аталанта пречупи Борусия Дортмунд след невероятна драма в добавеното време
Чете се за: 07:27 мин.
Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан
Чете се за: 01:22 мин.
Пол Погба е близо до завръщане в игра Пол Погба е близо до завръщане в игра
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000 евро Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000 евро
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
ИТН се регистрираха за изборите през април
Чете се за: 00:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ