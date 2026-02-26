Луис Енрике: Знаем, че трябва да подобрим представянето си

ПСЖ ще срещне на осминафиналите Барселона или Челси.
Наставникът на ПСЖ Луис Енрике не скри задоволството си от класирането за осминафиналите в Шампионската лига. Шампионът на Европа отстрани Монако с общ резултат 5:4 след победа с 3:2 в Княжеството преди седмица и равенство 2:2 в мача в Париж снощи.
"Не бяхме изненадани от качествата, които показа отборът на Монако. Но този сезон ние показваме непримиримост и способност да преодоляваме всякакви трудности. Това състезание винаги е трудно и ние знаем, че трябва да подобрим представянето си. В следващия етап ни чакат тежки съперници, затова ѝ е толкова важно да надградим", каза Енрике след срещата.
На осминафиналите ПСЖ ще срещне или шампиона на Испания Барселона, или победителя от Световното клубно първенство Челси.
"Трябва да продължим да играем нашата игра. Готови сме за мач с всеки. Ще продължим да работим и да живеем с вярата, че можем да спечелим всеки трофей, за който се борим", добави още испанецът.