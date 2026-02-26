Луис Енрике: Знаем, че трябва да подобрим представянето си

Наставникът на ПСЖ Луис Енрике не скри задоволството си от класирането за осминафиналите в Шампионската лига. Шампионът на Европа отстрани Монако с общ резултат 5:4 след победа с 3:2 в Княжеството преди седмица и равенство 2:2 в мача в Париж снощи.

"Не бяхме изненадани от качествата, които показа отборът на Монако. Но този сезон ние показваме непримиримост и способност да преодоляваме всякакви трудности. Това състезание винаги е трудно и ние знаем, че трябва да подобрим представянето си. В следващия етап ни чакат тежки съперници, затова ѝ е толкова важно да надградим", каза Енрике след срещата.

На осминафиналите ПСЖ ще срещне или шампиона на Испания Барселона, или победителя от Световното клубно първенство Челси.