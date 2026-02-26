Георги Иванов: Важно е академиите да се развиват по правилния начин

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов иска школите на българските отбори да работят ефективно и да захранват националния отбор.

Днес централата даде началото на стратегическия проект “Мисия Талант”, който има за цел да категоризира eлитните детско-юношески школи у нас и да осигури по-добра среда за развитие на родните таланти.

"Опитваме се да правим най-доброто за българския футбол. Надяваме се и клубовете да бъдат активни в развитието на собствените си кадри. Инвестицията е доста голяма и не е коректно да я споменавам. Важно е академиите да се развиват по правилния начин и да захранват националния отбор. В последните години играят прекалено много чужденци. Невъзможно е да се състави национален отбор на средноевропейско ниво. Обърнали сме пирамидата на обратно и детско-юношеският футбол не ни интересува. Гледаме само мъжките отбори", заяви бившият футболен национал след събитието.

Иванов посочи какви са приоритетите на БФС.

"Имаме три приоритета за годината - категоризацията, академия БФС и кастингите на децата, спортни науки – спечелихме процес за иновации и растеж. Всички останали процеси си ги вършим. В този проект ще работят 15 академии. Категоризацията е важна, защото обучава целия персонал. Това е начин, по който големите федерации и клубове се обучават", допълни той.

Според него всеки в БФС неуморно работи, за да разреши проблемите в българския футбол, сред които е и спортната инфраструктура.