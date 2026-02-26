Радослав Гидженов получи ново признание от УЕФА

След изключително успешна 2025 година и промоция в Първа група на УЕФА, един от най-прогресиращите рефери на България Радослав Гидженов получи ново признание от европейската футболна централа, съобщиха от Българския футболен съюз.

35 годишният пловдивчанин ще бъде част от 10-те съдии от Европа, които ще бъдат под пряк мониторинг на СК на УЕФА.

Гидженов, заедно с представители на елита на Висшата лига на Англия и Германската Бундеслига, попадна в програмата ментори и таланти, която стартира в Нион Швейцария през месец април и ще продължи в рамките на една година.

Преди ден българският рефер ръководи осминафинален сблъсък от младежката Шампионска лига между отборите на Жилина (Словакия) и белгийския Брюж.