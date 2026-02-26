БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Ференцварош - Лудогорец, ясни са съставите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Победителят ще си осигури място на осминафиналите, където го очаква португалско препятствие в лицето на Порто или Брага.

Лудогорец Ференцварош
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Българският шампион Лудогорец излиза на едно от най-важните си европейски изпитания през сезона, гостувайки на Ференцварош в реванша от плейофите на Лига Европа. Двубоят на „Групама Арена“ в Будапеща е насрочен за 19:45 часа българско време и ще реши кой ще продължи към осминафиналите.

Българският шампион ще стъпи на унгарска земя с крехък аванс от първата среща, спечелена с 2:1. Тогава великолепно попадение на Сон наклони везните в полза на „орлите“, макар че Ференцварош също създаде достатъчно положения.

Ясни са съставите на двата отбора:

Ференцварош: 99. Гроф, 4. Гомез, 27. Сисе, 28. Раемакерс, 25. Макрецкис, 36. Каниховски, 15. Фани, 23. Йотвош, 20. Каду, 11. Юсуф, 75. Жозеф

Лудогорец: 39. Бонман, 17. Сон, 55. Нахмиас, 24. Вердон, 3. Недялков, 30. Нареси, 23. Дуарте, 11. Видал, 14. Станич, 77. Маркус, 9. Дуа
Тимът на Пер-Матиас Хьогмо има предимство, но спомените от предишните визити в Будапеща не са особено окуражаващи – по-рано през кампанията разградчани отстъпиха два пъти като гости на същия съперник (1:3 в основната фаза на Лига Европа и 0:3 в реванша от третия квалификационен кръг на Шампионската лига).

Подготовката за решителния сблъсък също не премина по желания начин. Лудогорец допусна изненадваща загуба с 1:2 при визитата си на Ботев Пловдив на „Колежа“, при това след като игра с човек повече в заключителните минути, когато падна и победният гол за „канарчетата“.

„Орлите“ ще имат и любопитна морална подкрепа в Будапеща, след като популярният естраден изпълнител Веселин Маринов пътува заедно с тима. На летището той заяви, че е голям привърженик на Лудогорец и тръгва „за кадем“, воден единствено от любов към отбора, като не скри и симпатиите си към Ивайло Чочев.

Съдийството на двубоя е поверено на английския арбитър Крис Кавана, подпомаган от сънародниците си Дан Кук и Йън Хъсин, докато четвърти съдия ще бъде Дарън Ингланд. За системата ВАР ще отговарят Стюарт Атуел и Питър Банкс.

Залогът е повече от сериозен – победителят от този плейоф ще си осигури място на осминафиналите, където го очаква португалско препятствие в лицето на Порто или Брага.

Свързани статии:

Пер-Матиас Хьогмо: Трябва да използваме нашата сила в атака
Пер-Матиас Хьогмо: Трябва да използваме нашата сила в атака
Треньорът на Лудогорец и вратарят Хендрик Бонман споделиха...
Чете се за: 02:17 мин.
Моци: Резултатът от първия двубой няма значение
Моци: Резултатът от първия двубой няма значение
В четвъртък Лудогорец ще се изправи срещу Ференцварош в мач-реванш...
Чете се за: 02:10 мин.
#ФК Ференцварош #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ватман почина, докато управлява трамвай в София
1
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
2
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
3
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
4
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
6
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Лига Европа

Ференцварош - символ на принадлежност, традиция и социална сила
Ференцварош - символ на принадлежност, традиция и социална сила
Пер-Матиас Хьогмо: Трябва да използваме нашата сила в атака Пер-Матиас Хьогмо: Трябва да използваме нашата сила в атака
Чете се за: 02:17 мин.
Роби Кийн: Трябва да се представим по същия начин Роби Кийн: Трябва да се представим по същия начин
Чете се за: 02:05 мин.
Моци: Резултатът от първия двубой няма значение Моци: Резултатът от първия двубой няма значение
Чете се за: 02:10 мин.
Алберто Салидо се присъедини към Лудогорец Алберто Салидо се присъедини към Лудогорец
Чете се за: 01:05 мин.
Роби Кийн: Не заслужавахме да загубим Роби Кийн: Не заслужавахме да загубим
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза министърът на икономиката
КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера (СНИМКИ и ВИДЕО) Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева? Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева?
Чете се за: 02:00 мин.
По света
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Дебатът за избор на изпълняващ функциите главен прокурор не беше...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ