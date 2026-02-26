НА ЖИВО: Ференцварош - Лудогорец, ясни са съставите

Българският шампион Лудогорец излиза на едно от най-важните си европейски изпитания през сезона, гостувайки на Ференцварош в реванша от плейофите на Лига Европа. Двубоят на „Групама Арена“ в Будапеща е насрочен за 19:45 часа българско време и ще реши кой ще продължи към осминафиналите.

Българският шампион ще стъпи на унгарска земя с крехък аванс от първата среща, спечелена с 2:1. Тогава великолепно попадение на Сон наклони везните в полза на „орлите“, макар че Ференцварош също създаде достатъчно положения.

Ясни са съставите на двата отбора:

Ференцварош: 99. Гроф, 4. Гомез, 27. Сисе, 28. Раемакерс, 25. Макрецкис, 36. Каниховски, 15. Фани, 23. Йотвош, 20. Каду, 11. Юсуф, 75. Жозеф

Лудогорец: 39. Бонман, 17. Сон, 55. Нахмиас, 24. Вердон, 3. Недялков, 30. Нареси, 23. Дуарте, 11. Видал, 14. Станич, 77. Маркус, 9. Дуа

Тимът на Пер-Матиас Хьогмо има предимство, но спомените от предишните визити в Будапеща не са особено окуражаващи – по-рано през кампанията разградчани отстъпиха два пъти като гости на същия съперник (1:3 в основната фаза на Лига Европа и 0:3 в реванша от третия квалификационен кръг на Шампионската лига).

Подготовката за решителния сблъсък също не премина по желания начин. Лудогорец допусна изненадваща загуба с 1:2 при визитата си на Ботев Пловдив на „Колежа“, при това след като игра с човек повече в заключителните минути, когато падна и победният гол за „канарчетата“.

„Орлите“ ще имат и любопитна морална подкрепа в Будапеща, след като популярният естраден изпълнител Веселин Маринов пътува заедно с тима. На летището той заяви, че е голям привърженик на Лудогорец и тръгва „за кадем“, воден единствено от любов към отбора, като не скри и симпатиите си към Ивайло Чочев.

Съдийството на двубоя е поверено на английския арбитър Крис Кавана, подпомаган от сънародниците си Дан Кук и Йън Хъсин, докато четвърти съдия ще бъде Дарън Ингланд. За системата ВАР ще отговарят Стюарт Атуел и Питър Банкс.

Залогът е повече от сериозен – победителят от този плейоф ще си осигури място на осминафиналите, където го очаква португалско препятствие в лицето на Порто или Брага.