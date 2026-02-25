БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Роби Кийн: Трябва да се представим по същия начин

Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Унгарският шампион по футбол ще приеме българския Лудогорец в четвъртък от 19:45 часа.

Снимка: X профил на Ференцварош
Старши-треньорът на Ференцварош Роби Кийн очаква футболистите му да демонстрират „същия манталитет, интензивност, хъс“, както в първия мач и този път победата да бъде за тях. Унгарският шампион по футбол ще приеме българския Лудогорец в четвъртък от 19:45 часа във втория мач от осминафиналите на плейофите на УЕФА Лига Европа.

„В гостуването имахме много положения, двата допуснати гола можеха да бъдат избегнати. Не говоря за втория гол, който беше хубав удар, а за самото действие, което можеше да бъде предотвратено. Имахме повече положения през първото полувреме, трябваше да се възползваме от тях. Но щях да бъда по-разочарован, ако не бяхме създали положения“, започна изказването си Кийн.

„Трябва да се представим по същия начин, както миналата седмица. Очаквам същия манталитет, интензивност, хъс. Бяхме по-добрият отбор, заслужавахме да спечелим. Най-трудното нещо във футбола е да вкарваш голове. Вярвам, че моите играчи са достатъчно силни, за да не допускат голове утре“.

„Имам достатъчно опит в мачове на УЕФА и като играч, и като треньор. Така че знам какво е необходимо, за да победиш и продължиш. Но също така знам какво е необходимо, за да накарам всички да дърпат в една посока, а в четвъртък вечер всички ще дърпат в една посока“, добави той.

Представлявайки играчите, Мохамед Абу Фани разкри, че му е било трудно да не е част от състава за мачовете от европейските турнири есента, така че е можел да гледа съотборниците си само от трибуните, но сега той и отборът са готови.

