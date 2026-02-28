БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али...
Чете се за: 00:47 мин.
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне...
Чете се за: 12:00 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Томас Мюлер: Германия не е сред фаворитите за световната титла

Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Световният шампион от 2014 г. призна, че на Бундестима му липсват постоянство и стабилност преди Мондиал 2026

Томас Мюлер: Германия не е сред фаворитите за световната титла
Снимка: AP Photo
Германският национален отбор не влиза сред основните претенденти за трофея на предстоящото световно първенство по футбол, смята ветеранът Томас Мюлер. Мондиал 2026 ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико в периода 11 юни - 19 юли.

"Имаме достатъчно качества да победим всеки в един мач, но не виждам стабилност. Не е невъзможно да спечелиш срещу този отбор на Германия. Има разлика в това дали мога да победя някой отбор, или аз съм труден за побеждаване“, заяви Мюлер, цитиран от ДПА.

Според световния шампион от 2014 година ключът към успешно представяне е в постоянството и пълната отдаденост на всеки футболист.

"Всеки трябва да влезе в турнира подготвен да даде всичко, за да стигнем до финала“, допълни той.

36-годишният нападател, който през миналото лято напусна Байерн Мюнхен и премина в Ванкувър Уайткапс, призна, че се чувства отлично в новата си среда.

"Всичко проработи от първия ден – както на терена, така и извън него. Хората са много открити, а Ванкувър е космополитен град с много култури. Никой не обръща внимание дали си местен, или си тук от четири часа. Безопасно е и има красива природа. Всичко е много приятно“, каза още Мюлер.

