Томас Мюлер: Германия не е сред фаворитите за световната титла

Германският национален отбор не влиза сред основните претенденти за трофея на предстоящото световно първенство по футбол, смята ветеранът Томас Мюлер. Мондиал 2026 ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико в периода 11 юни - 19 юли.

"Имаме достатъчно качества да победим всеки в един мач, но не виждам стабилност. Не е невъзможно да спечелиш срещу този отбор на Германия. Има разлика в това дали мога да победя някой отбор, или аз съм труден за побеждаване“, заяви Мюлер, цитиран от ДПА.

Според световния шампион от 2014 година ключът към успешно представяне е в постоянството и пълната отдаденост на всеки футболист.

"Всеки трябва да влезе в турнира подготвен да даде всичко, за да стигнем до финала“, допълни той.

36-годишният нападател, който през миналото лято напусна Байерн Мюнхен и премина в Ванкувър Уайткапс, призна, че се чувства отлично в новата си среда.