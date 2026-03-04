Локомотив Пловдив ще отбележи 100-годишния си юбилей с концерт в Античния театър

С концерт на Античния театър в Пловдив ще бъде отбелязан вековният юбилей на футболен клуб Локомотив Пловдив, съобщиха от Фондация "100 години Локомотив", която се ангажира с честванията на празника.

Концертът ще е на 29 юни, а билетите за него вече са продажба, уточниха още от фондацията.

"На 29 юни, под небето на древния Пловдив, вековната история на нашия любим клуб ще оживее по начин, който никой не е виждал досега. Античен театър ще се превърне в храм на черно-бялата идея, където минало, настояще и бъдеще ще се слеят в един незабравим спектакъл.

Какво ви очаква под звездите? Подготвили сме преживяване, което ще разтърси сетивата ви и ще остане в историята:

Симфоничната мощ на Пловдивската филхармония и хора на операта ще дадат нов, величествен облик.

Духът на Пловдив ще пресъздадат Танцова група „Пловдивъ“ като пренесат ритъма на града и енергията на черно-бялата история върху древната сцена.

Гвоздеят на вечерта безспорно ще са рок гигантите от Б.Т.Р. в уникална и мащабна колаборация със симфоничния оркестър.

Това е само малка част от магията, която сме подготвили... Останалите изненади ще разберете само, ако сте там. Защото това не е просто концерт, а нашият вековен юбилей, изпълнен с много символика, емоция и гордост!", написаха от Фондация "100 години Локомотив".

Събитието е част от инициативите, с които в хода на цялата година клубът чества сто години от своето основаване.